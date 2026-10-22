Date il premio Pulitzer agli smartphone che stanno raccontando le proteste meglio di tanti giornalisti

Bene, avete esattamente intuito in questi giorni di rivolta tra Francia, Spagna e perfino Italia, sia pure fanalino di coda delle “jacquerie” il vero protagonista degli eventi, cui, appunto, come accennavo prima, andrebbe assegnato il Premio Pulitzer per l’informazione, per la denuncia, per la testimonianza oggettiva delle violenze della polizia e non meno per l’opera di effrazione delle vetrine, per il saccheggio delle merci ritenute “desiderabili” in un mondo segnato dalla società dello spettacolo? Proprio lo smartphone. Dunque da bisogni indotti e, volendo ampliare lo spettro epocale del discorso, dalle violenze dello Stato canaglia di Israele sulla popolazione civile, inerme, palestinese. Esattamente il dispositivo cui ho fin dall’inizio del discorso accennato in modo apologetico: il cellulare, lo smartphone o come meglio si preferisce chiamarlo. Un dispositivo, appunto, portatile, tascabile, che consente di realizzare video, filmati, “filmini”, anche film interi volendo, in tempo reale dopodiché, in modo non meno immediato, irradiarli nell’oceano della rete, fino a farne, nel nostro caso strumento, di informazione, di denuncia di, direbbero alcuni, “controinformazione”. Il dato che numerosi autori dei saccheggi, lì a frantumare vetrine e ogni altro arredo genere di urbano in modo acefalo, non abbiano esatta coscienza politica, ancor meno di classe, che non sognino affatto il “guerrillero heroico” Che Guevara, e altrettanto nulla sappiano di Situazionismo, dunque di “blouson noir”, di luddismo, di “enrangé”, è già un altro corno del discorso; un nodo storico e socio-antropologico che andrebbe comunque affrontato. Molti di questi protagonisti dell’effrazione, infatti, hanno semmai sogni piuttosto banali, ordinari. Metti, un marsupio "Luigi Vuittone" o magari in subordine una tuta acetata "Grucci". Come ho però accennato un istante appena fa, il tempo dei bisogni indotti e dell’esclusione sociale talvolta guarda più ad emulare il “look” (parola orrenda) dei trapper che dedicarsi a leggere le riflessioni di Simone Weil sulla violenza, Simone, proprio lei, filosofa che, era il 1936, volle raggiungere, da volontaria antifascista, la Spagna per combattere inquadrata nella “Colonna Durruti”, ossia al fianco degli anarchici. Spero, con questa nota sia pure veloce, di non avere fatto torto al bisogno di complessità nell’osservazione dei fenomeni storici.