Francesca Albanese turista per sempre a spese pro-Pal: davvero ha nascosto 2,5 milioni di euro all’ONU? Il dossier di UN Watch

E, bene precisarlo, per quanto riguarda la queen dei Pro-Pal le somme a lei contestate, 2,56 milioni di dollari circa, non sarebbero state da lei personalmente incassate, ma una cifra riguardante servizi, collaborazioni, viaggi e risorse messi a sua disposizione da soggetti esterni, la cui trasparenza e rendicontazione destano qualche domanda.

Parliamo di missioni e iniziative della Albanese finanziate da università e network Pro-Pal. 600 mila dollari dalla Columbia University, 300 mila dall’Università di Galway, quasi 80 mila dall’Università di Pisa, dove Francesca Albanese ha conseguito la laurea in giurisprudenza, e qui qualche domanda se la dovrebbe fare anche il Ministero dell’Università e della Ricerca. Ma non solo, si parla di viaggi sponsorizzati da Al Jazeera, tv qatariota che il governo israeliano chiama il “megafono di Hamas”, e a cui Albanese aveva commentato l’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre, dichiarandosi completamente scioccata e inorridita dalla violenza (non dell’attacco, ma delle “narrazioni che si instaurano immediatamente”). Nel mirino anche un tour tra Australia e Nuova Zelanda nel 2023, costato circa 22,5 mila dollari all’associazione Australian Friends of Palestine e ad altri gruppi di pressione Pro-Pal. Una questione che di per sé non ha nulla di illecito, ma che non può non sollevare dubbi sulla trasparenza e l’indipendenza delle missioni di Francesca Albanese, diventate tour di sensibilizzazione di parte, finanziati in parte, secondo UN Watch, dalle stesse parti (e scusate il gioco di parole). La rockstar dei Pro-Pal in tour internazionale permanente, ma chi paga? Sicuramente l’imparzialità.