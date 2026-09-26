La raccapricciante fake news di Francesca Albanese sull’antisemitismo che non è “solo” odio per gli ebrei

È raccapricciante il livello del discorso di Francesca Albanese, la guru pro Pal e relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati:

L’antisemitismo, come dico spesso, esiste; è una piaga; è discriminazione – non solo contro gli ebrei, ma contro i popoli semiti. Quando il termine “antisemitismo” fu coniato per la prima volta, si riferiva a chiunque non fosse europeo e provenisse dal Medio Oriente. Gli ebrei erano semiti; furono considerati un popolo semita dai nazisti e dai fascisti d’Europa nel secolo scorso. E così, sì, poiché quello era di gran lunga il gruppo più numeroso presente in Europa, l’antisemitismo finì per essere equiparato al concetto di antigiudaismo; tuttavia, oggi è inteso come odio verso gli ebrei. In realtà, il concetto di antisemitismo è più ampio. Di fatto, quando furono portati nelle camere a gas, ci sono alcune testimonianze sulla vita nei campi di concentramento che menzionano come gli ebrei fossero chiamati “musulmani”.

Forse Francesca Albanese ha imparato la storia dove ha imparato l’arabo. E cioè, pare, da nessuna parte.

Il termine “antisemitismo” nasce proprio per fingere che l’odio verso gli ebrei avesse una connotazione scientifica. Il termine è stato coniato dal giornalista Wilhelm Marr, lo stesso che fonderà la Lega degli antisemiti nel 1879, e non era un “concetto più ampio” come dice Albanese, a cui si è poi sovrapposto il concetto di antigiudaismo.

Dire una stupidaggine del genere è pericolosissimo perché oggi il concetto di “antisemitismo” è completamente frainteso sia da molti sostenitori di Israele, che lo usano come arma per censurare ogni critica, sia da molti antisemiti di fatto che si nascondono dietro all’antisionismo ma replicano l’odio secolare nei confronti degli ebrei e nello specifico degli israeliani, che sarebbero il simbolo dell’Occidente e della “bianchezza” in Medio Oriente.