Abbiamo letto veramente bene il programma politico di Avs, tra promesse irrealizzabili, sogni bagnati socialisti e due proposte appena sufficienti. L’analisi punto per punto

Perdonate il ritardo, ma ci è voluto tempo. Il 18 ottobre Alleanza Verdi-Sinistra ha presentato a Roma la serie di proposte più votate dai suoi simpatizzanti per le politiche del 2027 e che andranno a delineare la visione per il futuro che Fratoianni e Bonelli porteranno al tavolo del campo largo. In sostanza vogliono il socialismo e vogliono pagarlo in tre casi diversi con gli stessi soldi, cosa che, più che socialiste, costituirebbe la prova evidente che la magia esiste. Nel novembre 2024 Fratoianni diceva che avrebbe liberato 15 miliardi l'anno, oltre 10 per la sanità e il resto per la scuola. Nella proposta di legge sul fisco, gli stessi 15 miliardi più 7 dalla lotta all'evasione finanziano invece un taglio dell’Irpef da 22 miliardi. Oggi la patrimoniale torna in una lista che comprende anche reddito universale, Piano sociale per il clima e cedolare secca dimezzata. Ma andiamo con calma.

Il percorso si chiama Decidiamo ed è partito a maggio. Ha raccolto 1.741 proposte, ridotte a 80 sintesi su 16 temi e votate dal 12 al 18 ottobre, per un totale di 110 mila voti. Gli iscritti alla piattaforma sono circa 10 mila e la proposta più votata ha raccolto 2.380 voti (comunicato AVS). Le priorità le hanno ordinate poche migliaia di persone molto motivate, non un campione dell'elettorato. La scelta finale, poi, spetta a un gruppo di esperti delle due dirigenze. Pagella Politica, fin troppo gentilmente, definisce le proposte «molto sommarie». Chi scrive, invece, le considera semplicemente fuori dalla realtà.