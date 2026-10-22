Se l'alternativa ai maranza è l'isterico su di giri già di mattina davanti alle vetrine (ripreso da Salvini) allora ci meritiamo l’estinzione

Io non sopporto più questa gente! Trench, pullover color tabacco, vistosa borsa color Borgogna e ampi occhiali da sole. La postura con cui grida raccogliendo dei Bravo! da qualche passante è quella tipica della sfilata tra le vie dello shopping. Si nota anche una certa fatica nella respirazione tra una frase e l’altra dovuta alla rabbia causata da quei giovanotti di periferia incappucciati, dai tratti arabeschi, gli han rovinato la passeggiata mattutina. È l’immagine dell’attuale nuova borghesia milanese da struscio.

Parla a nome di chi si sveglia alle cinque del mattino per andare a lavorare e alle sue spalle, come per incanto, si scorgono le maestranze al lavoro dentro i negozi devastati. Grandi catene e marchi noti a tutti. Surfano sull’algoritmo con una ciclicità precisa, impossibile ignorarli, impossibile non notarli subito tra i video che consumiamo così come è impossibile non notarli alle spalle del protagonista del video in quella via, riconoscibilissima ai milanesi, dove un tempo avremmo visto negozi di abbagliamento per appartenenza. Inferno/Suicidio noto ritrovo di giovani Goth, ma anche negozi di bretelle e anfibi, di borchie per cinture e pezze per giubbotti, feticci rappresentativi di gruppi giovanili divisi da generi musicali e filosofie di pensiero.

Nei ruggenti anni 80 erano il tratto somatico di quella lunga strada fino alle colonne di San Lorenzo. Poi è arrivata la globalizzazione e tutto si è omologato, quei negozi sono scomparsi per fare spazio alle grandi catene.