Delitto di Garlasco: siamo deficienti (pure) noi o all'appello manca anche una chiavetta USB? Eccone un'altra che non torna su reperti, RIS e disastri sul PC di Alberto Stasi

A leggere tutte le carte dell’inchiesta di Garlasco, a quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, viene da farsi venire l’ulcera. Quelli che ci lavorano da anni lo dicono ogni giorno, ma sbatterci il muso proprio è un’altra roba e ne viene fuori sempre una. Fino a ritrovarsi a farsi venire un dubbio grosso praticamente su tutto. E tutti. Questa volta, ad esempio, l’occhio c’è andato sull'ennesima anomalia che pare essere passata inosservata. Una di quelle incongruenze silenziose che magari non cambiano direttamente una sentenza, ma che si aggiungono a un elenco ormai interminabile di stranezze da spiegare sulle modalità con cui venne gestita anche la catena di custodia dei reperti informatici di Alberto Stasi dopo che i Carabinieri della territoriale, come scritto dal giudice Vitelli nella sentenza di Primo Grado, avevano alterato le informazioni di quasi tre quarti dei file del suo PC.
Ma andiamo dritti: quante pendrive Samsung del Maresciallo Capo Flavio DeVecchi sono state effettivamente collegate al computer di Stasi nel periodo in cui il portatile era in custodia agli inquirenti? Una, come sembrerebbe emergere dai verbali formali e dai reperti consegnati ai rilievi del RIS? Oppure due, come parrebbero invece riferire le registrazioni digitali del sistema operativo del computer riportate anche in perizia dagli ingegneri Porta e Occhetti e in un’altra relazione del RIS del 2007? Proviamo a ricostruire senza puntare il dito contro nessuno, ma stando alle sovrapposizioni documentali. Nell’elenco delle operazioni svolte dai Carabinieri sul computer di Stasi si rilevano due distinti accessi via USB avvenuti il 14 e il 15 agosto 2007. Il primo, registrato il 14 agosto, vede l’inserimento di una pendrive Samsung Mighty Drive contrassegnata dal numero di serie 076A138002F4, utilizzata per copiare la tesi di laurea di quello che da lì a poco sarebbe diventato “il biondino con gli occhi di ghiaccio”. Il giorno successivo, il 15 agosto, il registro dei dispositivi di Windows annota tuttavia un secondo collegamento: una diversa pendrive Samsung, identica nel modello ma caratterizzata da un numero di serie inequivocabilmente differente, ossia 076C18800193. Entrambe le periferiche, nella consulenza informatica firmata dal consulente della difesa Stasi, Enrico Cerati, nel 2009 così come nella relazione tecnica del RIS di Parma dell'11 dicembre 2007, figurano esplicitamente collegate e attribuite allo stesso investigatore.
Qui però la faccenda si ingarbuglia. Se il sistema operativo traccia con certezza due numeri di serie ben distinti, tra i reperti materiali consegnati al RIS di Parma il 4 settembre 2007 figura una sola chiavetta USB appartenente a DeVecchi, catalogata come "Reperto 9" e denominata PD_SAMSUNG_NERA. Di questa chiavetta, tuttavia, non verrebbe riportato il seriale nella scheda descrittiva della perizia. E della seconda pendrive, quella agganciata il 15 agosto, non parrebbe esserci traccia né nell'elenco dei reperti né nelle note esplicative degli accertamenti a disposizione. Già i periti del giudice, nel 2009, tra le incongruenze del verbale del 29 agosto, avevano segnalato la "non corretta indicazione dell'avvenuta installazione ed utilizzo di diverse periferiche USB" sul computer di Stasi. Ma di due pennette che sono diventate una sola nei documenti a disposizione nessuno parla: che fine ha fatto il secondo dispositivo? Il reperto nero consegnato a Parma corrisponderà alla prima o alla seconda memoria?
E c'è un'altra coincidenza di date. Nella stessa ricostruzione delle operazioni dei carabinieri riportata in perizia da Porta e Occhetti, quella che i periti introducono richiamando le risultanze del RIS e la relazione dei consulenti della difesa, il 15 agosto compare anche un'altra annotazione: il disco esterno di Stasi risulta consultato "da PC non identificato", cioè da un computer diverso dal portatile. La stessa annotazione torna il 20 agosto. Dagli orari potrebbe essere stato lo stesso portatile, ma dalle tracce rimaste non si può stabilire. Ma è un altro dispositivo che, nei documenti a disposizione, non risulta mai identificato. Proprio come la seconda chiavetta. Le operazioni svolte il 15 agosto sono state oggetto di un chiarimento sufficientemente esaustivo o ci si trova di fronte all'ennesima leggerezza procedurale di un'indagine informatica condotta con le competenze di uno smanettone di caserma piuttosto che di un tecnico informatico? La risposta, purtroppo, sembra già scritta. Ma speriamo – davvero – che qualcuno ci smentisca carte alla mano, magari con documenti che ci sono e non conoscevamo.
Sia chiaro, non abbiamo le competenze per dare alcuna certezza che questo dettaglio delle due chiavette diventate una chiavetta sola nasconda chissà quale mistero, né s'intende adombrare sospetti infondati fino alla certezza che qualcosa sia stato effettivamente omesso. Magari siamo "deficienti" pure noi (in ottima compagnia di Massimo Giletti dopo il siparietto con Marzio Capra) e c'è una spiegazione anche a questo, però quel dato - come altri - c'è suonato anomalo e chiedimao conto. Quindi lasciamo l’uso del termine “adombrare” direttamente a altri che hanno già dimostrato – in documenti oggi ben attenzionati e studiati dalla Procura della Repubblica di Pavia - una certa dimestichezza con le coniugazioni (e purtroppo anche i significati) di quel verbo. Resta però la sensazione, ormai non più sulla pelle ma nella pancia, che il disastro fatto sul PC di Alberto Stasi dopo il 13 agosto 2007 e i “non visti” del RIS di Parma – di cui su MOW abbiamo già ampiamente raccontato – possano non essere stati ancora svelati del tutto.