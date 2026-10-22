Delitto di Garlasco: siamo deficienti (pure) noi o all'appello manca anche una chiavetta USB? Eccone un'altra che non torna su reperti, RIS e disastri sul PC di Alberto Stasi

Sia chiaro, non abbiamo le competenze per dare alcuna certezza che questo dettaglio delle due chiavette diventate una chiavetta sola nasconda chissà quale mistero, né s'intende adombrare sospetti infondati fino alla certezza che qualcosa sia stato effettivamente omesso. Magari siamo "deficienti" pure noi (in ottima compagnia di Massimo Giletti dopo il siparietto con Marzio Capra) e c'è una spiegazione anche a questo, però quel dato - come altri - c'è suonato anomalo e chiedimao conto. Quindi lasciamo l’uso del termine “adombrare” direttamente a altri che hanno già dimostrato – in documenti oggi ben attenzionati e studiati dalla Procura della Repubblica di Pavia - una certa dimestichezza con le coniugazioni (e purtroppo anche i significati) di quel verbo. Resta però la sensazione, ormai non più sulla pelle ma nella pancia, che il disastro fatto sul PC di Alberto Stasi dopo il 13 agosto 2007 e i “non visti” del RIS di Parma – di cui su MOW abbiamo già ampiamente raccontato – possano non essere stati ancora svelati del tutto.