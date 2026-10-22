Quanto rischia Matteo Salvini al Congresso straordinario della Lega: Garavaglia si candida sul serio (appoggiato da Giorgetti?) e il voto sarà segreto. Ecco cosa potrebbe succedere

Questo quindi cambia parecchio l’interpretazione dell’evento che avverrà a Milano il 24 e 25 ottobre. Non si tratta più di quella che poteva sembrare una farsa di auto-incoronazione o giù di lì. Si tratta di roba vera e non solo: infatti la presenza del voto segreto rende pericoloso l’evento, perché i franchi tiratori esistono anche a via Bellerio e non solo a Montecitorio. E poi -come forma di dissenso - c’è un altro temuto strumento e cioè la scheda bianca che permetterebbe ai delegati di poter “trattare” sia con Salvini che con Garavaglia. Una mossa quella della candidatura di Garavaglia che ha attivato tutta una serie di “meccanismi di protezione” per limitare al massimo i possibili danni. In effetti la vittoria del leader è comunque abbastanza scontata, ma una cosa sarebbe stata in caso di assenza di avversari e una cosa invece sarà con un avversario vero e neppure “addomesticato”. Garavaglia farà più danni possibile e qualcuno dentro la Lega - in posizioni di assoluto rilievo - preconizza anche una forbice dal 25% al 33%, con una soglia di “vittoria psicologica” al 30%. Questo significherebbe indebolire di molto la leadership ed esporre anche lo stesso governo ad un inevitabile indebolimento, soprattutto in presenza di avversari esterni, come l’incombente Generale Vannacci e il suo Futuro Nazionale. Repubblica riporta che: “i fedelissimi di Salvini invitano i dirigenti a non sostenere lo sfidante del leader nella raccolta: chi lo farà rischia la candidatura”. Tuttavia come detto, il voto segreto è il vero e temibilissimo pericolo e forse per Salvini conveniva non farlo questo congresso che rischia di indebolirlo ulteriormente in una fase molto critica, visto che comunque un congresso era stato già celebrato (e vinto) solo un anno e mezzo fa a Firenze.