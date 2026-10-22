L’osso del collo fratturato dopo lo strangolamento: così è morta la giudice Francesca Ercolini. Ma marito e figlio (e un ex poliziotto) respingono ogni sospetto

Attorno alla salma e a quella tromba delle scale si gioca ora una partita giudiziaria feroce. Il marito della giudice, l’avvocato Lorenzo Ruggeri, e l’amico di famiglia e ex poliziotto presente al momento del ritrovamento sono oggi iscritti nel registro degli indagati per omicidio in concorso. Una seconda ombra, ancora più cupa, riguarda poi, proprio come per Garlasco, le prime ore delle indagini: il medico legale che effettuò la prima autopsia e quattro funzionari delle forze dell’ordine risultano indagati per depistaggio, falsità ideologica e violazione del segreto istruttorio. Sciatteria. Errori. Omissioni. O un groviglio di compiacenze? Gli inquirenti hanno ricostruito la scena con simulazioni e manichini sospesi nel vuoto per verificare se un corpo in caduta potesse provocare quei traumi alla testa e quel tipo di lesione.

Dall'altro lato, come racconta anche Il Resto del Carlino, la difesa di Ruggeri e del figlio Mario respinge ogni ricostruzione accusatoria, definendo priva di fondamento l'ipotesi dello strangolamento e ribadendo la piena compatibilità della seta con il solco riscontrato. I legali della famiglia contestano la valenza dirimente della presunta frattura, sostenendo che le anticipazioni diffuse non trovino riscontro negli incidenti probatori e puntando il dito contro le denunce della madre della vittima, Carmela Fusco, considerata la vera regista delle accuse. Ruggeri stesso, invocando il diritto di elaborare un lutto devastante lontano dai riflettori, continua a professare un amore incondizionato per la moglie, liquidando come calunnie i sospetti e ricordando un rapporto solido e senza ombre. Le perizie del Ris e della medicina legale dovranno stabilire, ora, chi soffre davvero o meno, chi insiste perché non accetta una realtà già narrata o perché quella realtà non è reale. Il deposito formale è fissato per il 5 novembre e il successivo confronto in aula sarà il 20 novembre davanti al gip Marco Billi.