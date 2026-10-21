Nel servizio in Brasile de Lo Stato delle Cose la scoperta: quattro giorni dopo il nostro articolo Future Awaits Brazil, la gemella brasiliana della società di Lavitola sul carbon credit, è stata chiusa

Qualcosa, nel sottobosco degli uomini vicini a Valter Lavitola, si muove, eccome se si muove. Tra chi si sente tradito e chi si sente attaccato, da quando il faccendiere è tornato al centro della cronaca italiana tutte le persone a lui vicine hanno cercato di correre ai ripari. Ma oltroceano, checche se ne dica della globalizzazione, le cose ci mettono un po’ per arrivare. Per arrivare fino al Brasile ci siamo voluti probabilmente noi di MOW, e lo diciamo con un po’ di presunzione, più che altro perché a parlare degli affari di Valterino il Sudamericano, siamo stati praticamente gli unici. Vi abbiamo parlato del suo passato l'1 settembre, della prima latitanza in Brasile, dei casini a Panama, delle tangenti e dei rapporti con Lula, poi, il 4 settembre appunto, del suo presente brasiliano, abbiamo rivelato per primi l'esistenza dell'altra “meu amor”, Sirlene e del suo Future, Future Awaits, il nome che ricorre fra Zimbabwe, Sudafrica e... Brasile. È una società brasiliana, siamo stati i primi a rivelarne l'esistenza, ha sede a Cabo Frio, nello stato di Rio de Janeiro (dove Valter Lavitola si stabilì oltre 20 anni fa) e con le gemelle africane condivide nome e scopi: consulenza e gestione di progetti ambientali e forestali, carbon credit. Tra questi c’è “Blue Carbon Laguna”, presentato come il primo progetto di carbonio blu in una laguna ipersalina al mondo: l’obiettivo dichiarato è ripristinare la laguna di Araruama e generare crediti di carbonio blu. I due amministratori erano Vinicius Magalhães de Azevedo Rosa e Máximo Pablo Lusardi, argentino, già in rapporti con Valter Lavitola. Il nostro articolo è uscito il 4 settembre, poi l’8 settembre la società è stata chiusa.