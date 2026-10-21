È esplosa un’altra bomba a Roma: qui su MOW vi avevamo detto tutto della guerra fra i Senese e i nuovi criminali. Le parole dell’ex dirigente della Squadra Mobile Del Greco ci danno ragione

L’ultima bomba esplosa prima di questa è stata quella che l’8 ottobre ha colpito la Gold Car di via dei Platani, gestita da Samuel Calì, figlio di Mirko, ritenuto vicino agli ambienti del clan Senese dagli inquirenti alle prese con l’indagine che aveva portato nel settembre 2024 nell’operazione antidroga condotta dal Gico della Guardia di Finanza – il cui ex comandante, il colonnello Marco Sorrentino, è morto ieri in un incidente stradale a Sasso Marconi, in provincia di Bologna – e dal 3° Nucleo Operativo Metropolitano, coordinata dalla Dda di Roma, all’arresto di Christian Vocaturo, descritto da Marco Carta su Repubblica come il cassiere dei narcotrafficanti di Tor Bella Monaca. Mirko Calì, intervistato da Nello Trocchia per il Domani il giorno seguente all’attentato aveva definito l’ordigno niente più che una "pisciata di cane". I Calì, scrive Marco Carta su Repubblica, sono per altro imparentati con Alessio ed Emanuele Costantino che una settimana prima erano stati anch’essi destinatari di una bomba, piazzata nella notte tra il 2 e 3 ottobre nel loro autonoleggio Costantino Rent Cars di via Casilina. Gli stessi il 13 luglio 2021 erano stati vittime di un agguato per il quale sono stati condannati Raùl Esteban Calderòn come esecutore e Giuseppe Molisso, uno degli uomini della cerchia ristretta di Michele Senese. Quest’ultimo accusato di aver progettato insieme a Michele O’ Pazz l’omicidio di Fabrizio Piscitelli. Raul Esteban Calderon è peraltro stato accusato di essere l’assassino di Piscitelli nel processo per l’omicidio del 7 agosto 2019, ma poi assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte d’assise d’appello di Roma l’8 maggio 2026, che ha ritenuto insufficienti e controverse le prove a suo carico. Il giorno dopo la bomba ai Costantino ne esplode un’altra in via Bottini, presso la sala slot Planet Win di un uomo che secondo gli inquirenti avrebbe precedenti per droga. Insomma, questa lunga scia di attentati, di botti e risposte non sia destinata a placarsi tanto in fretta.