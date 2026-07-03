Nel giorno del compleanno di Diabolik, il popolo della Lazio scende in strada per cantare: “Solo se muore Lotito”. Presente anche Bisignani del Tempo, mentre Il Fatto Quotidiano guarda oltre il corteo (verso i Senese?)

Fabrizio Piscitelli avrebbe compiuto 60 anni il 2 luglio 2026. Diabolik è stato il leader della curva Nord della Lazio, narcotrafficante e uomo vicino al clan Senese. Capo ultras e criminale. Una doppia vita al limite, finita con un omicidio: Piscitelli viene ucciso al Parco degli Acquedotti con un colpo di pistola alla nuca il 7 agosto 2019. La verità giudiziaria non ha ancora stabilito chi è il killer: Ramon Calderon, condannato in primo grado, è stato poi assolto in Appello. Ancora oggi il vessillo di Piscitelli, la maschera di Diabolik, viene esposto dai tifosi biancocelesti all’Olimpico. E nel giorno del suo compleanno il popolo laziale si è riunito a Ponte Milvio per l’ennesima volta, contro Claudio Lotito, il presidente odiatissimo. “Libera la Lazio”, scrivono sugli striscioni. La protesta va avanti da tempo, con le bandiere esposte, i cori e il boicottaggio dello stadio, rimasto quasi vuoto per tutta la stagione, salvo qualche eccezione. Gli ultras hanno già annunciato che la campagna abbonamenti per la prossima stagione sarà sabotata. Sono circa 10mila a Ponte Milvio (qualcuno dice il doppio), puntano il Flaminio, l’arena della rinascita annunciata e allo stesso tempo, secondo i tifosi, di promesse impossibili da mantenere. Insieme al corteo biancoceleste ci sono anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, e Luigi Bisignani, editorialista de Il Tempo che dal palco ha lanciato la proposta dell’azionariato popolare, lanciando poi un messaggio alla politica: “La politica non deve rimanere in silenzio, perché questo è un popolo che sta facendo, con grande signorilità e pacatezza, una protesta condivisibile. E non solo dai tifosi della Lazio: anche quelli del Torino hanno seguito il nostro esempio. Il pensiero va anche all'azionariato popolare come possibile soluzione”.