Perché il governo Meloni si è innamorato dell'India? Tajani firma la prefazione del libro del ministro degli esteri indiano, Modi fa quella della biografia di Giorgia. Dietro ci sono valori condivisi, accordi politici e... tanto business

Un anno fa l'autobiografia di Giorgia Meloni, “Io sono Giorgia”, è stata pubblicata in India arricchita da una prefazione prestigiosa: quella di Narendra Modi, niente meno che primo ministro del Paese più popoloso del pianeta. Se non è stata una sorta di benedizione poco ci è mancato. Del resto i rapporti personali, oltre che politici, tra la premier italiana e Modi sono eccellenti. Ogni volta che i due si sono incontrati, che fosse per la Cop28 di Dubai o per il G7 in Puglia, è uscita fuori una gag simpatica; su tutte il soprannome Melodi, la fusione di Meloni e Modi, nato spontaneamente sul web dopo vari selfie postati sui social. “La sua convinzione nella difesa del proprio patrimonio culturale, pur interagendo con il mondo su un piano di parità, rispecchia i nostri valori”, ha scritto il premier indiano nel libro meloniano, aggiungendo di considerare la leader di Fratelli d'Italia una “patriota e una leader contemporanea eccezionale”. A distanza di un anno c'è un altro libro che scalda ulteriormente il legame italo-indiano. Rubbettino ha appena pubblicato nel nostro Paese l'ultimo volume di Subrahmanyam Jaishankar, potentissimo ministro degli Esteri dell'India, l'architetto diplomatico del Paese asiatico nonché braccio destro di Modi. C'è di più, perché il saggio “Perché l'India conta” è arricchito dalla prefazione di Antonio Tajani.