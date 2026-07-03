Invece della patrimoniale fate come Merz in Germania: sgravi fiscali per 10 miliardi, tagli alle pensioni e obiettivo crescita economica

Il nostro paese ha speso nel 2025 1152,9 miliardi di euro in spesa pubblica, più del 51% del PIL, un dato che la porta al quinto posto tra i paesi OCSE più "spendaccioni", dietro solo Finlandia, Francia, Austria e Belgio e 4,6 punti sopra la media eurozona. Allo stesso tempo l'Italia è stabilmente ai primi posti anche della classifica per la più alta pressione fiscale, nel 2024 solo dietro a Danimarca, Francia e Austria. Insomma, l'Italia prima spende e poi chiede soldi ai cittadini. Ma un altro problema è: come spende? Il nostro paese ha speso nel 2024 il 6,3% del PIL in sanità, il 3,9% in istruzione e appena lo 0,5% in ricerca e sviluppo, dati nettamente inferiori alla media OCSE. Questo a fronte del 21,1% del PIL in pensioni, ben al di sopra della media OCSE del 13,4%, e del 4,3% del PIL in edilizia e infrastrutture locali contro una media OCSE dello 0,8%, eredità del superbonus.