Deliveroo sottopaga i rider? Sì, ma il problema siamo noi: chi ordinerebbe cibo a casa se la consegna costasse di più?

Tutto bello certo. Ma il mondo del lavoro si deve poi scontrare con la realtà e soprattutto con il mercato. Cosa paghiamo quando ordiamo un delivery? Barattiamo i pochi euro della consegna con la comodità del ricevere il cibo a casa nostra. Non è un servizio essenziale, è facilmente sostituibile. Ci risparmiamo di uscire di casa ma se non ci fosse ci organizzeremmo diversamente. Ma ora ribaltiamo la questione, per garantire una paga più alta ai rider saremmo disposti a pagare la consegna di più? A spendere anche solo cinque o dieci euro a consegna? La risposta, per molti, è no. E allora quale sarebbe la conseguenza? Molte meno consegne e i rider che oggi prendono una paga bassa si troverebbero invece senza lavoro. Il delivery diventerebbe un servizio per i pochi ricchi che possono permettersi di non guardare ai costi di consegna. La forza del delivery, che gli ha permesso di diventare così popolare, è invece proprio il contrario, il basso costo, quasi irrisorio. Perché il prezzo come al solito lo fa il mercato, lo fa quanto la gente è disposta a pagare per un servizio. E la verità è che quasi tutti, in primis i moralizzatori che ora si scagliano contro Deliveroo e Glovo, non pagherebbero più di pochi euro per la consegna del cibo a casa. Ora, se ci sono dei reati vanno perseguiti, è innegabile che ci sia un problema di retribuzione dei rider e non siamo certo qui per proporre soluzioni. Ma siamo sicuri che la colpa sia solo delle piattaforme? Forse il problema siamo anche noi. E allora è facile scagliarsi contro i colossi della consegna a domicilio, che pure hanno il merito di offrire del denaro a tanti soggetti poco specializzati e poco “competitivi” sul mercato del lavoro. Il mercato non impone: coordina le nostre preferenze. E la provocazione ora è: pagheresti, sinceramente, cinque o dieci euro in più per la consegna della tua pizza a casa? Se la risposta è no allora risparmiaci la morale.