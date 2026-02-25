Fiorello è Biggio arrivano a Sanremo per salvare il Festival di Carlo Conti? Solo Radio 2 li può salvare

25 febbraio 2026

L’eventuale arrivo di Fiorello e Biggio a Sanremo appare meno come ospitata e più come operazione di pronto soccorso. Con ascolti in calo e l’ombra lunga di Amadeus, il Festival sembra attendere il suo disturbatore ufficiale. Resta da capire chi ospita chi: se Sanremo ingloba Fiorello o se è Fiorello a cannibalizzare Sanremo. Nel dubbio, la Liguria si prepara. E forse trema

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio stasera saranno a Sanremo. Almeno, forse. Lo ha annunciato Fiorello durante l’instagrammanza della sanremanza, ormai una dependance fissa de La Pennicanza: “Domani alle 6,30 partiamo. Andiamo in Liguria. Non diciamo di più”.

L'uccellone bruciato

Conoscendoli, può anche darsi che faranno una diretta Instagram da Alassio, per dire. Quello che è certo è che il vero Sanremo – senza offesa per nessuno – è quello della coppia Fiorello-Biggio. Che l’arrivo a Sanremo sia stato, come dire, caldeggiato dai vertici Rai a causa degli ascolti in picchiata? Meno tre milioni di spettatori rispetto all’anno scorso è una catastrofe, per il Festival di Sanremo e per chi ha comprato la pubblicità. Tra uno Stefano De Martino con l’uccellone bruciato, un Carlo Conti che i sondaggi non danno come graditissimo, Fiorello come unico vero disturbatore, su questa edizione del Festival di Sanremo aleggia sorridente il fantasma del naso di Amadeus, il convitato di pietra.

Chi è ospite di chi? E, soprattutto, chi è chi?

Intanto, Fiorello e Biggio sono attesi come i salvatori di questa edizione. E c’è da dire che, a questo punto, non si capisce bene – ove fosse vera la notizia del loro arrivo a Sanremo – se sono Fiorello e Biggio a essere ospiti di Sanremo o Sanremo a essere ospite di Fiorello e Biggio e della loro Pennicanza, instagrammanza, sanremanza. Certo, se dovessero apparire sul palco di Sanremo e gli ascolti dovessero risalire alle cifre dell’anno scorso, ecco allora, probabilmente, sarebbe un problema. Per cui, io non sarei così sicuro della presenza di Fiorello e Biggio sul palco. Ma mi sembra probabile invece l’arrivo in Liguria. Come outsider Fiorello dà il meglio di sé. Pulce nell’orecchio: ove dovesse arrivare anche Fabrizio Corona, sarà difficile distinguere tra l’originale e l’imitazione.

