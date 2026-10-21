BEN, E STI CAZZI? Ma cosa ha detto Ben di così sconvolgente: niente che non sapevano e niente che non potevamo immaginare (soprattutto parlando di Corona)

Ben, solo Ben, il montatore di Falsissimo, che resterà celebre per avere scritto in sovraimpressione PROSTATITE (Corona: «Ben, scrivimelo qua: PRO-STA-TI-TE»), si ribella e morde la mano di Corona, con quindici minuti di appropriazione clandestina dello studio di Coronas Land (neanche Max Headroom), probabilmente mentre Corona era in tribunale per l'avvio del procedimento che vede Mediaset (e alcuni volti notissimi dell'azienda) chiedere un risarcimento di 160 milioni di euro nei confronti del conduttore di Falsissimo. Ovviamente tutti notano la coincidenza dell'avvio del procedimento con questi minuti di wannabe autoscoop, che allo scrivente lasciano abbastanza indifferente. Come scrive Dagospia, che non è mai stato morbido con Corona: «Se vai per questi mari, questi pesci prendi», soltanto che Ben non è sembrato proprio un barracuda. (Ovviamente, le accuse di Ben e basta potranno essere messe al vaglio della magistratura. Sto riportando quelle che sono le mie impressioni sui quindici minuti di «rivelazioni» pubblicate sul canale YouTube di «ilsantoben».)
Cosa ha detto? Che dietro Fabrizio Corona e Falsissimo c'è uno staff di autori. Ma va? Pazzesco. Corona ha dei collaboratori e i collaboratori dicono che il merito del successo di Falsissimo è tutto loro. Cose da pazzi: mai sentita una cosa del genere. Che l'intervista a Vito Coppola era concordata e che Fabrizio Corona lo ha «preparato» all'intervista. Incredibile! Soprattutto perché Vito Coppola sa stare benissimo di fronte alle videocamere. Anzi, credo che sia un'ingiustizia che non sia stato preso al posto di Sigfrido Ranucci come conduttore di Report. La prova che Ben e basta adduce a conferma della «manipolazione» sarebbe una denuncia che Vito Coppola ha sporto nei confronti di Corona. Solo che tutti ricordano abbastanza bene la vicenda di Vito Coppola, i suoi ripensamenti, i suoi dubbi, i suoi «vado non vado, ci sto non ci sto, mi si nota di più se dico o non dico, e in ogni caso sono eterosessuale». Ovviamente, non abbiamo nulla da dire sulla denuncia: è compito della magistratura. Parlo da spettatore.
Che la voce in un audio di una tizia non sia della tizia, ma di un'altra tizia. Adesso, che le ricostruzioni audio con attori, a fronte di messaggi WhatsApp, siano uso comune nella televisione è cosa nota. Ben e basta dice che le cose dette dalla tizia siano state inventate da Corona. Vedremo: non sappiamo se Corona abbia una fonte originale in cui la tizia in questione dice davvero quelle cose. Che Fabrizio Corona abbia manipolato, tagliato ed estrapolato audio di Fedez. Per cui tutto a posto: Chiara Ferragni e Fedez possono tornare insieme. Erano una coppia felice e Corona l'ha distrutta con un taglio audio. Ah, Angelica Montini non esiste: era Ben e basta con la parrucca.
Che un collaboratore deve essere pagato. Pazzesco: ci sono freelance che non vengono pagati o che vengono pagati in ritardissimo nel mondo dei contenuti? Non lo sapevamo. Ora cambiamo tutti mestiere. Adesso: si possono fare, si stanno già facendo e si faranno tante ipotesi sul perché Ben e basta abbia deciso di fare questa mossa e perché abbia deciso di farla in concomitanza con l'inizio del procedimento Mediaset contro Corona. MOW non ne fa alcuna.