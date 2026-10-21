BEN, E STI CAZZI? Ma cosa ha detto Ben di così sconvolgente: niente che non sapevano e niente che non potevamo immaginare (soprattutto parlando di Corona)

Cosa ha detto? Che dietro Fabrizio Corona e Falsissimo c'è uno staff di autori. Ma va? Pazzesco. Corona ha dei collaboratori e i collaboratori dicono che il merito del successo di Falsissimo è tutto loro. Cose da pazzi: mai sentita una cosa del genere. Che l'intervista a Vito Coppola era concordata e che Fabrizio Corona lo ha «preparato» all'intervista. Incredibile! Soprattutto perché Vito Coppola sa stare benissimo di fronte alle videocamere. Anzi, credo che sia un'ingiustizia che non sia stato preso al posto di Sigfrido Ranucci come conduttore di Report. La prova che Ben e basta adduce a conferma della «manipolazione» sarebbe una denuncia che Vito Coppola ha sporto nei confronti di Corona. Solo che tutti ricordano abbastanza bene la vicenda di Vito Coppola, i suoi ripensamenti, i suoi dubbi, i suoi «vado non vado, ci sto non ci sto, mi si nota di più se dico o non dico, e in ogni caso sono eterosessuale». Ovviamente, non abbiamo nulla da dire sulla denuncia: è compito della magistratura. Parlo da spettatore.