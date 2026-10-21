Noemi Impellizzeri: altre tracce sui terrazzi e su un palo della luce? Ecco cosa sappiamo…

L’unica persona raggiunta dall’avviso di garanzia per la morte di Noemi rimane Tony Proietto, colui che le cronache con un termine forse un po' abusato negli ultimi tempi ma perfettamente calzante, definiscono amico speciale, l’ “amico fraterno” che continua a presenziare nelle varie trasmissioni televisive professandosi totalmente estraneo ai fatti anche se spesso fornisce versioni e ricostruzioni dense di elementi contraddittori e non è in grado di stabilire con certezza dove si trovasse nella giornata di sabato quando, secondo l’autopsia, Noemi sarebbe morta. Della fantomatica videochiamata dove la donna il venerdì notte gli avrebbe confessato l’intenzione di farla finita non c’è traccia e non è oggettivamente possibile provare che quella comunicazione sia mai realmente avvenuta.

Proietto in tv è spesso accompagnato dal suo avvocato difensore che si fa e ci fa una domanda retorica : come mai il suo assistito è ancora a piede libero se gli elementi finora raccolti dagli investigatori sono realmente a suo carico? Per rispondere al quesito dobbiamo sicuramente attendere gli esiti delle analisi sulle nuove impronte rinvenute tra cui ci sarebbero anche tracce di dna sotto le unghie della vittima e tracce ematiche sul chiavistello che chiude dall’interno il passaggio dalla cucina di Noemi al terrazzino che avrebbe costituito la via di fuga del killer. Risultanze che potrebbero scagionare o inchiodare definitivamente l’unico indagato per quello che ormai, senza più ombra di dubbio, è un omicidio mascherato da suicidio.