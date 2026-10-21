Se in diretta bestemmia pure Martelli allora vale tutto

Ricordiamo che Leopoldo Mastelloni fu fatto fuori dalla Rai per bestemmia, così come Beppe Grillo fu fatto fuori dalla Rai per una battuta sui socialisti. Ieri si sono affrontati entrambi gli argomenti e nessuno è stato fatto fuori dalla Rai, né Di Pietro né Martelli. Allora, perché se Martelli può bestemmiare, i concorrenti del Grande Fratello no? Ovviamente io sono contro ogni forma di bestemmia, anche velata, anche travisata, anche pensata, ma io sono io e le regole della logica sono le regole della logica. E veniamo al punto: il pisello di PISTO. Voglio dire: se è lecito bestemmiare in diretta Rai, allora vale tutto (cit. Nietzsche, Il martello degli dei, la trasvalutazione di tutti i valori, da non confondere con Il Martelli degli dei, che è una cosa degli anni Ottanta). Invitiamo PISTO a presentarsi alla prossima puntata di Filorosso (la trasmissione preferita di Sigfrido Ranucci: non solo la guarda, guarda dalla finestra anche gli inviati di Filorosso; insomma, quasi — ho detto «quasi» — stalkerizza Monteleone). Dicevo: invito il direttore PISTO a presentarsi a Filorosso con il suo accappatoio d'ordinanza da riunione MOW, con il suo CANNONE in mano, con il portajoint in argento e lapislazzuli e, ove ci fosse bisogno di sottolineare un passaggio particolarmente veemente di un ragionamento, al posto di sbattere il pugno sul tavolo, a dare un colpo di pisellone sul bracciolo della sedia. Ove non ci fossero i braccioli, prego Antonino Monteleone di procurare per PISTO una sedia con braccioli da evidenziazione. (Altro che Fabrizio Corona che sbatte i fogli sulla coscia).