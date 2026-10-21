Dopo l’attacco in Commissione David Rossi gli azzurri del Calcio storico ancora nel caos: spunta fuori una spedizione punitiva a Siena nel 2017

Nella notte fra il 4 e il 5 agosto 2017 alla Pania, la società della Contrada del Nicchio, è in corso una festa dell’estate senese, quando un gruppo di calcianti guasta l’atmosfera con una spedizione punitiva verso tre senesi. Secondo la polizia, tutto comincia da un apprezzamento rivolto a una ragazza, ma al processo il fratello della vittima racconta un’altra storia. Qualcuno avrebbe urtato la fidanzata del giovane, che si sarebbe semplicemente voltato. Poi il colpo. Un pugno di una violenza tale da spedire a terra un contradaiolo della Tartuca, allora ventisettenne. Seguono altri colpi che gli spezzano la mandibola. Il fratello, accorso per difenderlo, riporta un trauma cranico e due denti rotti. Un terzo uomo viene ferito. Per ricostruire la mandibola della vittima principale serviranno quattro placche e sedici viti. La sua avvocata Filomena D’Amora, dopo la sentenza, racconterà che un testimone aveva visto il giovane letteralmente sollevarsi dopo il pugno. Gli aggressori spariscono. Non ci sono riprese del pestaggio. La Squadra Mobile di Siena, allora diretta dal commissario capo Enzo Tarquini, ascolta i presenti e incrocia fotografie e social network. Alcuni degli aggressori erano a torso nudo, con tatuaggi riconoscibili. Con l’aiuto degli agenti di Firenze, Empoli e Pontedera si arriva a cinque nomi. Il 9 marzo 2018 scatta il blitz dell’operazione Mezza Estate e nei confronti dei cinque vengono eseguiti altrettanti divieti di dimora nella provincia di Siena. Uno solo viene arrestato in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, scoperta durante le perquisizioni. Nell’abitazione di Yuri Rontani, a Fiesole, la polizia trova, secondo le cronache del blitz, oltre 160 grammi di cocaina, materiale per confezionarla, tirapugni, mazze da baseball, sfollagente, pugnali e coltelli. Ma anche una croce celtica con una svastica e una bandiera con simboli nazifascisti. In casa di Marco Mannini, a Empoli, saltano fuori fra l’altro un’accetta, una mazza chiodata, 33 cartucce calibro 9 e una pistola semiautomatica. Nell’abitazione di Rafaello Sheshi, a Pontedera, vengono sequestrati tirapugni e una cartuccia. I procedimenti relativi ai sequestri sono distinti da quello per le lesioni. Ma chi sono i cinque di Mezza Estate?

Rontani è uno degli Azzurri di Santa Croce. Gori Savellini, anch’egli calciante, era stato radiato dal Calcio Storico perché quattro giorni prima, nella semifinale Azzurri-Bianchi del giugno 2017 aveva colpito con un calcio l’arbitro mandandolo in ospedale. Nella medesima partita Antonio Schiavoni aveva aggredito altri due giudici di gara. La commissione disciplinare li radiò entrambi e inflisse agli Azzurri una sanzione di 20mila euro. Insomma, meno di due mesi dopo Gori Savellini finisce coinvolto nel pestaggio di Siena. Tra l’altro nel giugno del 2017 il capitano degli Azzurri era lo Zena Ceccherelli che, però, in “Mezza estate” non c’entra niente. Ad ogni modo anche il suo comportamento durante quella semifinale finì davanti alla disciplinare che gli contestò la mancata collaborazione per ristabilire l’ordine. Con un provvedimento del 6 dicembre 2017, il Comune di Firenze rese nota la sospensione del suo tesseramento per quattro anni. Quando poi a marzo 2018 esplode lo scandalo dell’inchiesta della Procura di Siena l’allora presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi prende le distanze dagli indagati. Dopo tredici udienze, il Tribunale di Siena pronuncia la sentenza l’11 febbraio 2021. Il giudice Simone Spina condanna in primo grado Yuri Rontani a 6 anni e 3 mesi. Marco Mannini a 5 anni e 4 mesi. Gianluca Gori Savellini, Rafaello Sheshi e Davide Dilaghi a 4 anni e 3 mesi ciascuno, per concorso in lesioni personali aggravate. Le difese di recente hanno annunciato che faranno appello. Insomma, il mondo del calcio storico ricorda per certi versi quello delle curve ultras nel calcio, ma la differenza è che in piazza Santa Croce la vera curva è dentro le nocche dure di alcuni calcianti, qualcosa di più di semplici custodi dell'illustre tradizione fiorentina.