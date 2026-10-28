Mamma e figlia avvelenate a Natale: la polizia a Torino da Alice? Piano con le supposizioni! Intanto un’altra proroga (e un’altra ipotesi)

Rifiuti, scarti di cucina e chat segrete che ballano sulle rovine di una famiglia. Già, perché nei corridoi della Squadra Mobile e della Procura di Larino, come riferito da Carmelo Abate dal salotto televisivo di Nuzzi, si fa strada l'ipotesi più cinica e spietata: la piccola Sara non sarebbe stata una vittima collaterale, ma il bersaglio primario dell'assassino. La quindicenne avrebbe scoperto una o più chat compromettenti tra il padre Gianni Di Vita e l’amante. Forse più amanti. E ne avrebbe parlato con la madre. Ma a chi sarebbe bastato questo per pensare a un omicidio del genere?

o tra i resti di un secchio dell'immondizia non c’è. Punto. Ricominciando a indagare nella maniera tradizionale e senza aspettare troppo i puntelli della scienza. Tenendo pure conto della possibilità che le risposte, forse, non arriveranno mai perché a un certo punto l'inchiesta – ogni volta - si avvita su se stessa, incapace di trovare un colpevole che non sia l'ombra pesante di un segreto rimasto sepolto nel silenzio di quel maledetto Natale a Pietracatella Si cerca ancora, perché una risposta a quella domanda non c’è. Neanche volendo provare a ragionare senza una logica che tenga pure conto del buon senso. Della praticità. Forse bisognerà rassegnarsi al fatto che la così detta pistola fumante in Germania