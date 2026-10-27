Ma davvero il Fatto è messo così male che tocca a Leonardo Maria Del Vecchio salvarlo? O il motivo dell’offerta a SEIF è un altro...

Leonardo Maria Del Vecchio vuole salvare Il Fatto Quotidiano. O almeno così dice lui, lo dice Pulp, il podcast del suo amico Fedez, lo dice il Giornale, di cui detiene il 30% e giornali “affini”, come Libero, dello stesso editore. Ma salvare da cosa? Il Fatto Quotidiano, si sa ormai da un po’, non naviga in buone acque.

Partiamo dalle cattive notizie. Al 30 giugno 2026 il patrimonio netto è negativo per 6,68 milioni, un dato gonfiato in parte dal modo in cui si consolidano i conti di Loft Produzioni, la società che fa la tv: la sola Seif, la capogruppo, avrebbe un patrimonio positivo per 2,2 milioni. In cassa ci sono 114mila euro, pochissimi per un giornale che ogni mese paga stipendi e fornitori, e i debiti sono 19,4 milioni: 8,1 verso i fornitori, 5 verso le banche (soprattutto UniCredit, poi BCC Roma e Intesa Sanpaolo) e 1,3 verso il fisco già scaduti. Le banche hanno concesso al giornale fidi per 2,5 milioni e ne sono già usati 2,33: resta un margine di circa 170mila euro. Per questo i revisori di KPMG hanno scritto che c’è un’incertezza sulla continuità aziendale. Non vuol dire che il Fatto chiude, ma che va avanti solo se il piano aziendale regge e se le banche continuano a prestare soldi. Ma ci sono anche le buone notizie. Nel primo semestre il Fatto ha perso 283mila euro, contro 1,6 milioni dello stesso periodo del 2025. Il margine operativo lordo è raddoppiato a 2,1 milioni e i ricavi sono saliti del 3,6%. Poi, LMDV docet, rimane comunque il terzo giornale online per visualizzazioni, con una community influente e un engagement forte.