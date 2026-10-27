Ma perché Saverio Giampá ha fatto il nome di Zena per l’omicidio di David Rossi? Da Firenze spuntano vecchie storie di droga, soldi e una retata

Quando il 22 ottobre scorso, però, Roberta Rei inviata delle Iene, incontra Ceccherelli e gli domanda se conosca o meno Saverio Giampà lui risponde che “no”, lui non sa “chi è questo già, Saverio Giampà”. Due giorni dopo, però, Tonino Langhi di Libero scrive dei rapporti intercorsi tra Giampà e Ceccherelli domandandosi se sia vero che lo Zena vantava un credito mai riscosso nei confronti di Nerone? Tra i due, dunque, potrebbe persistere una certa ruggine? Ceccherelli, interpellato direttamente dal giornalista, questa volta ammette di aver conosciuto Giampà, spiegando che alla fine degli anni Novanta quest’ultimo gestiva l’Accademia del Biliardo ed era quindi un personaggio conosciuto nell’ambiente della notte fiorentina. Lui, Ceccherelli, lavorava come buttafuori nelle discoteche. Dice di averlo incontrato come tanti altri avventori. “Il rapporto si limitava al ‘ciao ciao’ quando entrava”, racconta. Ma del debito, nega. In quelle notti fiorentine, parallelamente all’esistenza di Ceccherelli, all’Accademia del Biliardo gestita da Saverio Giampà succedeva ben altro. secondo gli investigatori, diventa progressivamente il punto di riferimento di una rete criminale specializzata nella distribuzione di cocaina, hashish e marijuana. La droga viene acquistata attraverso fornitori calabresi e canali nazionali ed esteri, trasportata anche da corrieri albanesi e maghrebini, frazionata e distribuita prevalentemente sulla piazza fiorentina. La ricostruzione emerge anche dalle notizie diffuse dalla Direzione investigativa antimafia nel novembre 2015, quando gli investigatori torneranno a occuparsi del patrimonio di Giampà a Bologna. Nerone,

nell’inchiesta dell’Accademia compare infatti un altro catanzarese, Giuseppe Criniti, indicato dagli investigatori come uno dei principali protagonisti del traffico. E la storia di Criniti meriterebbe un’inchiesta a parte: il 15 ottobre 2010, dieci anni dopo gli arresti fiorentini, viene raggiunto da un colpo di pistola alla testa all’Infernetto, a Roma, vicino alla sua abitazione. La sua Smart viene trovata accostata nei pressi dell’incrocio tra via Bocenago e via Dobbiaco. Trasportato in condizioni disperate al San Camillo, morirà per le ferite riportate. Successivamente, le indagini sull’omicidio seguiranno anche la pista di un contrasto relativo a una Ferrari. Un omicidio che non risulta collegato a Ceccherelli o alla vicenda Rossi, ma che racconta il passato di uno dei protagonisti dell’organizzazione dell’Accademia. Giampà nasce a Catanzaro nel 1964 e viene soprannominato “Nerone” per la sua presunta propensione agli incendi utilizzati come strumento intimidatorio. Il suo passato giudiziario comprende condanne per traffico di stupefacenti, estorsione e altri reati. Nel 1993 il suo nome compare nel contesto della grande operazione antimafia “Falco-Ghibli”, condotta dalla Dda di Catanzaro contro le organizzazioni criminali del capoluogo e dell’hinterland calabrese, che porta all’emissione di circa 280 provvedimenti cautelari. Da queste vicende comincia il percorso di collaborazione di Giampà con la giustizia. Tra il 1996 e il 1997 viene inserito in un programma di protezione, successivamente revocato per violazioni delle regole comportamentali. È proprio grazie a questa esperienza che finisce in Toscana, dove nel 1999 risulta ormai stabilmente insediato e dove in appena un anno costringe la Squadra Mobile di Firenze a intervenire contro la rete di narcotraffico che fa capo al suo locale. E’ l’operazione “Brancaleone”, che porta alla luce rapporti di Giampà con la cosca Gallace-Novella. L’operazione Brancaleone porta all’emissione di 42 misure cautelari, oltre trenta delle quali in carcere. Su La Nazione si scrive di oltre settanta arrestati. Giampà riesce inizialmente a sottrarsi alla cattura per alcuni giorni, ma viene infine arrestato. Nel giugno 2004 la Corte d’Appello di Firenze lo condanna a otto anni di reclusione per detenzione e traffico di stupefacenti, definitiva dal 2007. Accanto a Giampà gli inquirenti, poi, individuano un altro catanzarese, Giuseppe Criniti, che dieci anni dopo fa una brutta fine. Muore con un colpo di pistola alla testa all’Infernetto, Roma, vicino alla sua abitazione. La sua Smart viene trovata accostata nei pressi dell’incrocio tra via Bocenago e via Dobbiaco. Tornando all’Accademia del biliardo, però, tra gli arrestati c’è un personaggio interessante. Stefano Giglio, agente della Polizia di Stato in servizio all’VIII Reparto Mobile di Firenze, che aveva militato nei Rossi di Santa Maria Novella del Calcio Storico Fiorentino, acerrimi nemici degli Azzurri. Giglio frequentava anche lui come Ceccherelli gli ambienti dei buttafuori delle discoteche e, secondo gli investigatori, proprio in questi circuiti svolgeva parte della propria attività di spaccio. Dopo aver scontato la pena viene reintegrato in polizia nel 2003 e trasferito alla Questura di Grosseto, dove nel settembre 2017 verrà nuovamente arrestato nell’ambito dell’inchiesta sullo spaccio di stupefacenti e sul commercio illecito di anabolizzanti della procura di Grosseto che ipotizzava a suo carico anche reati di detenzione abusiva di armi, ricettazione, falso ideologico e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.