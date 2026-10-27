Se la salvezza della stampa italiana passa per Leonardo Maria Del Vecchio siamo messi male... Ma l'avete vista la sua intervista a RTL? Imbarazzante, per non dire tragica, per non dire comica...

Ma Leonardo Maria Del Vecchio non ce l’ha uno strategist? Un consulente? Un amico? Un parente? Qualcuno che gli dica che sarebbe meglio non aprisse bocca, perché ogni volta che lo fa, fa figure di mer*a. E te lo diciamo col cuore, Leonardo, basta, perché ti sei messo in testa di fare il Berlusconi, ma hai la dialettica di Zeman.

Dopo la disastrosa intervista alla Gruber e quella “riparatrice” (che non ha riparato un granché) dagli amici di Pulp, ieri LMDV (che questo sì, è un acronimo figo) è stato ospite a Password su RTL 102.5, in un’intervista imbarazzante, per non dire tragica, per non dire comica... Sì, perché il rampollo di Luxottica è incapace di rispondere alle domande. Esita, si blocca, deve essere incalzato dai conduttori, parla a velocità 0,5x e il 90% delle risposte che dà farebbero invidia alle supercazzole di Ugo Tognazzi.