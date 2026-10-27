“No, non credo che ci sia uno sfondo politico su una simile tragedia. Se poi verrà fuori che si è suicidato, Rossi, si tratta pur sempre una vicenda legata ai disastri finanziari della banca di cui forse qualcosa sapeva. Però il fatto che ci sia un mandante, un banchiere famoso, e un esecutore materiale, o perlomeno un organizzatore materiale, che è un calciante di Firenze, credo faccia un pochino più notizia, ecco. Io ci vedo solo questo. Il problema è che se poi lo Zena è innocente, comunque se ne sta quattro anni sulla graticola. Un’accusa di omicidio preterintenzionale non è una querela. Ti rovina la vita”. Nemmeno per l’onorevole Torselli ci sarebbe una ragione politica. “Credo che questa scelta di discovery sia legata più al tempo concesso alla Commissione con la fine della legislatura che alla campagna elettorale. Non credo che qualcuno voti centrodestra o centrosinistra in base alle conclusioni su chi è stato ad ammazzare David Rossi. La bellezza del Calcio Storico è che la politica sta fuori dalle porte. Io ho sempre tifato Azzurri e dentro gli Azzurri ci sono dei ragazzi che votano Fratelli d'Italia, ragazzi che votano a sinistra, ragazzi che non votano. Io ho un sacco di amici che mi votano che stanno negli altri colori. Ma Vinci non rappresenta Fratelli d’Italia verso gli Azzurri. Vinci è un parlamentare, ci mancherebbe altro, di Fratelli d'Italia. Ha fatto il suo lavoro da parlamentare. Negli Azzurri ci sarà chi continuerà a votare Fratelli d'Italia, chi non lo votava prima e non lo vota ora”. Certamente l’ombra gettata dalla Commissione d’inchiesta sul Calcio Storico presta il fianco al centro sinistra che negli anni ha assunto posizioni restrittive verso il Calcio Storico, come la cancellazione della finale del 2014 o l’esclusione degli Azzurri dalla finale del 2017. “Dalle firme di alcuni illustri residenti che volevano proibirlo in Santa Croce il regolamento si è fatto sempre più restrittivo”. Dice Draghi. “Siamo nell’epoca del politicamente corretto e questo è un gioco, una tradizione in cui ci si picchia. C’è un senso dell'onore, ci sono dei limiti però il sangue scorre sul sabbione. Anche la stessa Sky ha rifiutato i diritti perché Sky non mostra in televisione sport o competizioni violente, insomma. Noi si è sempre un po’ difesa questa tradizione, che è un fatto identitario. Con Torselli l’abbiamo portato in mostra al Parlamento europeo perché ci vantiamo di questa tradizione. Firenze ha tante cose belle e brutte e questo, io lo dico, è una cosa bella. Si guardi al risalto che ha avuto a livello internazionale anche grazie a McGregor e al Bare Knuckle. Insomma siamo fieri di questo gioco. Poi ovviamente sappiamo di personaggi tipo Rolando Scarpellini, non è uno stinco di santo, e non è un esempio di persona perbene, però tra gli attuali e i passati ci saranno mille calcianti. Ma tornando a Ceccherelli fossi io il giudice rinuncerei all’incarico, perché son troppo di parte”.