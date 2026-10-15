L'intervista a Leonardo Maria Del Vecchio di “Pulp” ha rotto la redazione: il dialogo allucinogeno tra il bohémien Serino e la realista Marika (che non si fa fregare dal fascino del trombatore seriale)

Premettiamo una cosa: non è che odiamo i ricchi perché ricchi, perché la volpe che non arriva all’uva e bla bla bla. Semmai troviamo cringe che un miliardario vada a sedersi a un podcast per farci la lista dei cliché e venga pure trattato da personaggio epico per questo.

Io non sono d’accordo, Marika.

Ma Giammà di “ciccia” nelle parole di LMDV da Fedez si fa veramente fatica a trovarne.

Tutto quello che dice, invece, è ciccia proprio perché sono cazzate. Sono cazzate potentissime. Anche se è tutto sbagliato. Ma ecco, ti faccio degli esempi che ti dimostrano quanto questa puntata sia un gioiello dell’intrattenimento. “I Golden castles, jet privati. Bello a trent’anni, ma quando ne hai 5?” Dice LMDV. Meglio che vivere in Afghanistan. Rispondiamo noi. “Sono stato sbattuto fuori di casa. Non in un appartamento pagato dai miei. Fuori casa vuol dire a Beausoleil”. Sempre meglio che a Kabul. Rispondiamo ancora. Il primo punto da affrontare è che a qualsiasi cosa detta da LMDV da Pulp potremmo rispondere “sempre meglio che vivere in Afghanistan”. Il ché appiana e lima le alture dei suoi ragionamenti comprimendolo in un un’entità universale e mistica. C’è del misticismo in questa bizzarria, capisci?

Ma Giammà, ma parla come mangi. Tutto quello che capiamo, vedendo un’ora, 25 minuti e 13 secondi di intervista, è che questa poteva essere l’occasione per fare re-branding ma, spoiler: non è andata così.

Non sono d’accordo. Per il pubblico di Fedez, che beve Boem e fuma la sigaretta elettronica, Lmdv ha fatto un figurone. Cosa penseranno gli analisti seri delle sue parole, di quanto della sua competenza reale trasparisca dalle sue parole non filtrate, non è importante. L’importantè è star bene con sé stessi. Se le migliaia di famiglie sostenute da chi lavora in Luxottica rimangono senza uno stipendio, chi cazzo se ne frega. È una forma di egoismo altruista miracoloso, questa. Ogni vita ha la stessa dignità di essere rispettata e il dolore privato se confrontato con quello privato di un altro essere vivente ha lo stesso peso, non trovi? A lui il divorzio gliel’ha dovuto spiegare sua zia. Cioè, capisci? Sua zia. I suoi genitori no. C’è un trauma irrisolto in lui, un ponte gettato sull’infinito, capisci? Poi lui quel vuoto, quello lasciato da sua madre dice di aver smesso di cercarlo. È intrattenimento vero quello che ci sta offrendo Pulp. Cioè, dentro la più grossa paraculata del mondo Fedez e Marra ci stanno offrendo intrattenimento di altissimo livello. Qui siamo ai livelli di Mediaset, di Verissimo. Secondo te esagero?

Secondo me sì, Giammà. Ma che ti sei bevuto stasera? Sicuramente non la Boem. Del Vecchio parla di ovvietà con il tono di chi ha appena scoperto il senso della vita. Altro spoiler: non l’ha ancora scoperto. Fortuna che arriva un altro scoop che riguarda l’argomento sesso. Anche qui: chi se l’aspettava da un miliardario che ammettesse di aver avuto più di 2000 donne? Del Vecchio, che a primo acchito pare un “Morrone” in versione più accessibile, in realtà è uno sciupafemmine. Per caso qualcuno sta pensando che questa affermazione confermi lo stereotipo delle donne attratte dal portafogli?