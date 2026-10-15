Abbiamo visto Lanterns, non avere paura di avere paura

C'è poi spazio anche per la prima Lanterna Verde della Terra, Hal Jordan, almeno secondo la continuità della serie, perché nei fumetti il discorso è leggermente diverso, ma qui conta poco. Hal è un uomo che sfiora i sessant'anni, completamente distrutto, dolente e rotto dopo una vita trascorsa da eroe, sì, da prima Lanterna Verde della Terra, ma anche in una solitudine quasi assoluta, accompagnato da un carico enorme di sensi di colpa, tormenti e rimpianti, soprattutto per quello che considera il proprio fallimento come padre.

Hal Jordan è, almeno in apparenza, uno spaccone, istintivo e pieno di boria, mentre John Stewart sembra freddo, cerebrale e quasi asettico. Poi la serie dimostra che le cose sono molto più complesse di così, ma questo è un altro discorso. Quello che conta è che la coppia funziona a meraviglia, in quello che, più che un classico cinecomic, sembra un film dei fratelli Coen. E pure uno di quelli riusciti meglio.

C'è infatti un'intera trama investigativa che accompagna il racconto. Le due Lanterne, anzi, una Lanterna in pectore e l'altra ormai ridotta quasi al ruolo di rimpiazzo, finiscono nella cittadina di Rushville, un tipico centro del Sud degli Stati Uniti, con tutte le dinamiche della provincia americana. È uno di quei luoghi dove tutti sanno tutto di tutti, dove la gente magari non spara, ma mormora, e dove sotto la superficie continua a covare un razzismo mai davvero scomparso. Seguendo le tracce di quella che potrebbe essere un'invasione aliena, John e Hal finiranno per conoscersi sempre meglio e, allo stesso tempo, a confrontarsi con le proprie ferite. Il tutto in un racconto che si sviluppa su due piani temporali, il 2016 e il 2026, intrecciandoli con grande naturalezza.