Green Girl, fuma, vendi, odia

Sono pagine dolorose e pericolose, quasi, quelle di Green Girl di Kate Zambreno, romanzo pubblicato da Nottetempo che a leggerne la trama parrebbe poca cosa, e invece. Un po’, per fare un azzardo, come leggere la sinossi di Essi vivono di John Carpenter: sulla carta, appunto, qualcosa di misero e poi, in realtà, un grande, grandissimo film. E Green Girl fa, suppergiù, lo stesso effetto, soprattutto perché racconta sì con estrema franchezza e crudezza le ansie, i dubbi e le paure sconfinate di una giovane ragazza americana che, all’inizio degli anni Duemila, si trova a fare la commessa in un grande magazzino del centro di Londra, ma lo fa anche attraverso una prosa raffinata e controllata, con tante citazioni dotte, soprattutto cinematografiche, e dalla quale emerge una cultura di fondo non soltanto molto ampia, ma anche ben dosata.

Se infatti possiamo portarci a casa qualcosa della storia di Ruth è proprio questa sua esperienza di vita caotica e “sbagliata”, raccontata con perizia e perfezione dall’autrice che però, ed è questa la cosa più importante, nonostante la sua prosa cesellata ad arte, non toglie un grammo della disperazione, verrebbe da dire esistenziale, della protagonista.

Ruth è infatti una ragazza di non ancora trent’anni che lavora come commessa, come si diceva. Un impiego sicuramente “non dei suoi sogni”, anzi proveniente direttamente dai suoi incubi, perché la spersonalizza, la getta in pasto a caporeparto più anziani di lei, che credono di sapere tutto della vita, la costringe a relazionarsi con colleghe e colleghi che, nonostante siano accomunati dalla medesima condizione, fanno di tutto per mettersi i bastoni fra le ruote e la obbliga anche a entrare in contatto con la maleducazione o, semplicemente, il menefreghismo dei clienti.