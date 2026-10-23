Chi è che fornisce i sistemi di sorveglianza e chi ci guadagna da queste proteste: tutto quello che sappiamo sul mercato della sicurezza in Italia

“Vi coprite il volto per nascondervi? Non pensate di farla franca. Con il riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale, quando ne ricorrono i presupposti di legge, anche chi si nasconde dietro un passamontagna può essere identificato. Potete coprirvi il volto, ma non potete cancellare le vostre responsabilità. Chi commette un reato deve risponderne. Anche a volto coperto”. Con un post a metà strada tra una comunicazione ufficiale e un annuncio pubblicitario, il profilo ufficiale di Fratelli d'Italia ha spiegato che il governo punterà forte sul temibile riconoscimento biometrico per sradicare, prevenire e contrastare la violenza nelle piazze. Nel suo discorso istituzionale dopo la guerriglia urbana milanese, Giorgia Meloni aveva anticipato l'approvazione di un decreto con nuove misure da parte del Consiglio dei Ministri comprendente svariate misure, comprese alcune già approvate nei mesi scorsi come “il riconoscimento biometrico, anche con l'intelligenza artificiale, per dare un nome a chi si nasconde dietro un cappuccio”. La parte più interessante è proprio quest'ultima. Il governo intende utilizzare l'intelligenza artificiale per confrontare i volti ripresi dalle telecamere con immagini e dati disponibili alle autorità, così da provare a identificare persone sospettate di aver commesso reati.
Per sfruttare un sistema del genere di telecamere e occhi elettronici bisogna prima crearlo nelle città in cui è assente del tutto, implementarlo e rafforzarlo laddove invece ve ne siano le basi. Il governo ha tratteggiato il quadro normativo ma non ha ancora assegnato alle città italiane un programma di installazione di massa. Saranno coinvolti fornitori di software biometrico, produttori di telecamere e aziende che gestiscono le centrali operative. Possiamo per il momento fare delle ipotesi. Sul fronte del riconoscimento facciale, uno dei nomi da tenere d'occhio è Reco 3.26, società privata nata nel 2018 e specializzata nell'intelligenza artificiale applicata all'analisi delle immagini, con sede legale a Lecce. L'azienda ha sviluppato il sistema SARI, utilizzato dalle forze dell'ordine per confrontare volti presenti nelle immagini con quelli inseriti in archivi di riferimento. Secondo dati societari commerciali relativi al 2025, Reco 3.26 ha registrato un fatturato di circa 2,1 milioni di euro, chiudendo però l'esercizio in perdita. Tra gli operatori internazionali da monitorare per future gare d'appalto figurano NEC, gruppo giapponese quotato a Tokyo e con sede a Minato, nella capitale nipponica, che opera nelle tecnologie informatiche, nelle infrastrutture e nel riconoscimento biometrico. Nell'esercizio 2025 ha registrato ricavi consolidati per circa 3.580 miliardi di yen. C'è poi IDEMIA, gruppo francese con sede a Courbevoie, controllato prevalentemente da fondi legati ad Advent International, con Bpifrance tra gli investitori di minoranza. Specializzata in identità digitale, biometria e sicurezza pubblica, ha dichiarato ricavi per 2,8 miliardi di euro nel 2024. Un altro nome è Herta, azienda privata di Barcellona specializzata nell'analisi video e nel riconoscimento facciale.
Un secondo segmento è quello delle telecamere e delle piattaforme che raccolgono e gestiscono i flussi video. Tra i produttori internazionali figurano Axis Communications, società svedese con sede a Lund, interamente controllata dal gruppo giapponese Canon dal 2015. Nel 2025 Axis ha registrato vendite per circa 20,8 miliardi di corone svedesi, equivalenti a 1,9 miliardi di euro. C'è poi Hikvision, gruppo cinese con sede a Hangzhou, quotato alla Borsa di Shenzhen e con una presenza azionaria pubblica cinese nella propria compagine. Nel 2025 ha dichiarato ricavi per 92,51 miliardi di yuan, sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente. Anche Dahua Technology, con sede a Hangzhou e quotata a Shenzhen, produce telecamere e sistemi di sicurezza: nel 2025 ha registrato ricavi per circa 32,74 miliardi di yuan, in aumento dell'1,75%. La società dichiara di essere un'impresa privata e non controllata dal governo cinese; il suo azionista di riferimento è il fondatore Fu Liquan. Completano il quadro Bosch, gruppo tedesco con sede a Gerlingen, vicino a Stoccarda, controllato prevalentemente dalla fondazione non profit Robert Bosch Stiftung e non quotato in Borsa, e Avigilon, marchio di videosorveglianza appartenente all'americana Motorola Solutions, quotata alla Borsa di New York. Bosch ha registrato vendite per 91 miliardi di euro nel 2025, mentre Motorola Solutions ha chiuso lo stesso anno con ricavi per 11,7 miliardi di dollari, in crescita dell'8%. A completare la filiera ci sono le società specializzate nell'integrazione dei sistemi e nell'allestimento delle centrali operative non quotate in Borsa. Verbatel, operatore italiano di soluzioni informatiche e tecnologiche per la sicurezza e la pubblica amministrazione, Sismic Sistemi, società privata con sede a Firenze, e Police Service, azienda privata con sede a Macerata, sono realtà da distinguere dai produttori internazionali di telecamere. Accanto a loro opera Milestone Systems, società danese con sede a Brondby, specializzata nei software per la gestione dei flussi video provenienti da telecamere differenti. Fa parte del gruppo Canon ed è quindi riconducibile a un grande gruppo industriale giapponese, pur operando come azienda distinta. Nel 2025 Milestone ha registrato ricavi netti per 298 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente.
In attesa dell'avvento combinato di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale, qual è l'attuale situazione nelle principali città italiane? Chi si occupa dei sistemi di videosorveglianza presenti? A Milano, Leonardo fornisce la piattaforma genesiX per la nuova centrale operativa della Polizia locale, mentre A2A Smart City opera nella videosorveglianza e nei servizi tecnologici urbani. Leonardo è un gruppo industriale italiano attivo soprattutto nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, con sede legale a Roma e quotato a Milano; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne detiene circa il 30,2%. Nel 2025 ha registrato ricavi per 19,5 miliardi di euro, contro i 17,8 miliardi del 2024. A2A Smart City, invece, ha sede legale a Brescia ed è controllata da A2A, multiutility quotata in Borsa il cui capitale è detenuto per il 25% dal Comune di Milano e per un altro 25% dal Comune di Brescia. La controllata ha registrato nel 2025 un fatturato di circa 51,2 milioni di euro. A Firenze, SILFI gestisce e realizza impianti di videosorveglianza e reti tecnologiche cittadine. È una società a capitale interamente pubblico, nata come partecipata comunale e oggi partecipata anche da altri enti locali dell'area metropolitana. Ha sede a Firenze e nel 2025 ha registrato ricavi per circa 24,9 milioni di euro. Non è quotata in Borsa. A Bologna, NIVI S.p.A. ha ottenuto un incarico per un sistema mobile di videosorveglianza destinato alla Polizia locale. La società, con sede a Firenze, opera principalmente nella gestione e nel recupero dei crediti e delle sanzioni: non è una società comunale, bensì un operatore privato. L'affidamento bolognese, disposto nell'ottobre 2026, ammonta a 6.970 euro. Per il 2025 i dati societari commerciali riportano un fatturato di circa 24,8 milioni di euro. A Roma, Fastweb ha ricevuto un affidamento per la connettività tra data center nell'ambito del progetto di videosorveglianza ambientale legato al Giubileo. La società, con sede legale a Milano, è controllata dal gruppo svizzero Swisscom, quotato alla Borsa di Zurigo e a maggioranza pubblica per effetto della partecipazione della Confederazione elvetica. Dal primo gennaio 2026 Fastweb e Vodafone Italia sono confluite in un'unica società, Fastweb S.p.A.; il gruppo italiano ha dichiarato ricavi per circa 7,3 miliardi di euro nel 2025. L'incarico romano relativo al collegamento tra il data center di Roma Capitale e quello di Unidata vale circa 128.500 euro, al netto dell'Iva. A Torino, infine, 5T è coinvolta nei sistemi tecnologici per il controllo del traffico, la gestione degli accessi e i servizi di mobilità, comprese infrastrutture di videosorveglianza. In questo caso si tratta effettivamente di una società a controllo pubblico: il 51% appartiene al Comune di Torino, il 44% alla Regione Piemonte e il 5% alla Città metropolitana. La società ha sede nel capoluogo piemontese e non è quotata in Borsa. Due importanti indicazioni. La prima: per le società locali, il fatturato complessivo non coincide necessariamente con i ricavi generati dalla sola videosorveglianza: molte operano infatti anche nell'illuminazione pubblica, nelle telecomunicazioni, nella mobilità e in altri servizi tecnologici. La seconda: parliamo di infrastrutture potenzialmente rilevanti per la futura integrazione di nuovi strumenti di analisi delle immagini, ma non risulta che queste società abbiano già ricevuto incarichi per introdurre il riconoscimento facciale nell'ambito della nuova disciplina.
Benissimo. Ma come funziona il riconoscimento biometrico? La novità è contenuta nel decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore il 30 settembre, proprio quello che adegua la normativa italiana al Regolamento Ue 2024/1689, il cosiddetto AI Act adottato dall'Unione europea il 13 giugno 2024. Ebbene, il decreto disciplina l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia e, all'articolo 10, regola il riconoscimento facciale a posteriori. In pratica, le telecamere installate in stazioni, aeroporti, determinate aree urbane o utilizzate durante grandi eventi potranno trasmettere immagini a un sistema capace di analizzare caratteristiche biometriche. Queste immagini potranno poi essere confrontate con una banca dati autorizzata. Il meccanismo prevede che, in determinati luoghi o durante eventi pubblici individuati secondo criteri specifici di ordine e sicurezza, le immagini dei volti dei presenti possano essere raccolte e conservate per sette giorni (senza che i dati biometrici vengano elaborati immediatamente). Se si verifica un reato, le immagini possono essere utilizzate successivamente per le indagini e confrontate, attraverso software di riconoscimento facciale, con immagini presenti in banche dati autorizzate. In assenza dei presupposti previsti i dati devono essere cancellati alla scadenza del periodo di conservazione. Work in progress...