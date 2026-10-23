Chi è che fornisce i sistemi di sorveglianza e chi ci guadagna da queste proteste: tutto quello che sappiamo sul mercato della sicurezza in Italia

In attesa dell'avvento combinato di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale, qual è l'attuale situazione nelle principali città italiane? Chi si occupa dei sistemi di videosorveglianza presenti? A Milano, Leonardo fornisce la piattaforma genesiX per la nuova centrale operativa della Polizia locale, mentre A2A Smart City opera nella videosorveglianza e nei servizi tecnologici urbani. Leonardo è un gruppo industriale italiano attivo soprattutto nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, con sede legale a Roma e quotato a Milano; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne detiene circa il 30,2%. Nel 2025 ha registrato ricavi per 19,5 miliardi di euro, contro i 17,8 miliardi del 2024. A2A Smart City, invece, ha sede legale a Brescia ed è controllata da A2A, multiutility quotata in Borsa il cui capitale è detenuto per il 25% dal Comune di Milano e per un altro 25% dal Comune di Brescia. La controllata ha registrato nel 2025 un fatturato di circa 51,2 milioni di euro. A Firenze, SILFI gestisce e realizza impianti di videosorveglianza e reti tecnologiche cittadine. È una società a capitale interamente pubblico, nata come partecipata comunale e oggi partecipata anche da altri enti locali dell'area metropolitana. Ha sede a Firenze e nel 2025 ha registrato ricavi per circa 24,9 milioni di euro. Non è quotata in Borsa. A Bologna, NIVI S.p.A. ha ottenuto un incarico per un sistema mobile di videosorveglianza destinato alla Polizia locale. La società, con sede a Firenze, opera principalmente nella gestione e nel recupero dei crediti e delle sanzioni: non è una società comunale, bensì un operatore privato. L'affidamento bolognese, disposto nell'ottobre 2026, ammonta a 6.970 euro. Per il 2025 i dati societari commerciali riportano un fatturato di circa 24,8 milioni di euro. A Roma, Fastweb ha ricevuto un affidamento per la connettività tra data center nell'ambito del progetto di videosorveglianza ambientale legato al Giubileo. La società, con sede legale a Milano, è controllata dal gruppo svizzero Swisscom, quotato alla Borsa di Zurigo e a maggioranza pubblica per effetto della partecipazione della Confederazione elvetica. Dal primo gennaio 2026 Fastweb e Vodafone Italia sono confluite in un'unica società, Fastweb S.p.A.; il gruppo italiano ha dichiarato ricavi per circa 7,3 miliardi di euro nel 2025. L'incarico romano relativo al collegamento tra il data center di Roma Capitale e quello di Unidata vale circa 128.500 euro, al netto dell'Iva. A Torino, infine, 5T è coinvolta nei sistemi tecnologici per il controllo del traffico, la gestione degli accessi e i servizi di mobilità, comprese infrastrutture di videosorveglianza. In questo caso si tratta effettivamente di una società a controllo pubblico: il 51% appartiene al Comune di Torino, il 44% alla Regione Piemonte e il 5% alla Città metropolitana. La società ha sede nel capoluogo piemontese e non è quotata in Borsa. Due importanti indicazioni. La prima: per le società locali, il fatturato complessivo non coincide necessariamente con i ricavi generati dalla sola videosorveglianza: molte operano infatti anche nell'illuminazione pubblica, nelle telecomunicazioni, nella mobilità e in altri servizi tecnologici. La seconda: parliamo di infrastrutture potenzialmente rilevanti per la futura integrazione di nuovi strumenti di analisi delle immagini, ma non risulta che queste società abbiano già ricevuto incarichi per introdurre il riconoscimento facciale nell'ambito della nuova disciplina.