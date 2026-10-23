Milano devastata dai maranza, ma il generale Burgio (candidato vannacciano), cosa avrebbe fatto? La soluzione: “In galera chi organizza le manifestazioni”

Lei in concreto come li ripristinerebbe?

Io non sono il ministro dell’Interno, non sono il governo. L’attuale governo sta sicuramente cercando di fare qualcosa in modo più incisivo che in passato, ma dopo vent’anni in cui si è accettato di far arretrare i reparti e lo sta facendo anche questo governo, c’è poco da fare.

Da candidato sindaco, o addirittura da sindaco, non posso modificare quella policy. In ordine pubblico, a livello locale comandano il prefetto, il questore e i comandanti dei contingenti sul terreno, ma questi ricevono ordini da Roma. Se la policy che ricevono è accettare le perdite e lasciare che distruggano tutto, è chiaro che quel prefetto e quel questore continueranno a fare così.

Quindi non ne fa una colpa a prefetto e questore?

Ma io non do neanche colpe a loro: hanno fatto quello che gli viene detto dalla policy italiana, che è la stessa da vent’anni. Sicuramente stiamo vedendo qualcosa di meglio adesso, dal punto di vista delle forze di polizia.

Abbiamo finalmente introdotto questo reato per cui, se sei nel mucchio che fa baccano e sfascia, ci sei e basta. Nelle riprese vediamo quelli che sfasciano le vetrine, ma sono sempre ben mascherati, non li riconosci mai. Poi arriva sempre il leone che va a parlare col giornalista, mezzo travisato, e quello si può riconoscere. Fino ad adesso non gli potevi fare niente: che reato sta commettendo se blatera stupidaggini a un microfono? Adesso, con questo reato, puoi dire: tu c’eri, in quel momento stavi solo blaterando, ma sicuramente eri nel gruppo che faceva casino, e stare nel gruppo che fa casino comporta di per sé una sanzione penale. Per essere obiettivo, non posso dimenticare che qualcosa si sta facendo. Il livello a cui siamo finiti oggi nella gestione dell’ordine pubblico è il frutto di vent’anni di continuo arretramento.

Ma sul campo, cosa cambierebbe nella strategia?

Mi spiego. Quando si va in ordine pubblico, è normale che la folla sia più grande di te come numeri. Se aspetti che si concentri, si organizzi e attacchi, prevarrà per forza. O intervieni prima, evitando che si aggreghino, si organizzino e partano alla carica, oppure sei perdente. Ma, ripeto, è una policy che va cambiata: non sono poteri maggiori o minori.

Invece dal punto di vista delle regole di ingaggio?

In Italia, in ordine pubblico, non esistono regole di ingaggio. Farebbero comodo. Una regola potrebbe essere: cominciano a volare pietre, si carica, e se carichi sei nel giusto. Questa è una regola di ingaggio. Ti sparano? Allora è giusto che reagisci per reprimere il tentativo di omicidio nei tuoi confronti. Ma in ordine pubblico queste regole mancano, nessuno le vuole dare, e le assicuro che i reparti, e soprattutto i sindacati di polizia e carabinieri, le chiedono a gran voce da anni. Non puoi stare sempre in questa benedetta incertezza. Quando a Pisa un gruppo di facinorosi ha cercato di rompere il blocco e di dirigersi verso la sinagoga, quel funzionario di polizia ha ordinato di sciogliere l’assembramento. Ne è venuta fuori una reprimenda, perché sarebbe stato un fallimento manganellare dei poveri studenti, che poi è venuto fuori che non erano nemmeno studenti. Ma nessuno ha mai detto che è un fallimento dello Stato quando cento carabinieri e poliziotti finiscono all’ospedale, feriti dai manifestanti. A quel punto uno capisce che non ha fallito riportando a casa cento feriti, e domani te ne porta anche duecento. Magari più ne porto, meglio è, evidentemente, per chi mi governa o mi rappresenta nelle istituzioni. Chiaramente questa è una provocazione...

Cosa ne pensa dei parà della Folgore in arrivo in piazza Duomo?

Io ho detto più volte che quando si delinquentarizza un’area, ci sta anche la militarizzazione, perché a mali estremi, estremi rimedi. Come ho detto prima, dargli poteri di polizia giudiziaria cambia poco. Il problema non è mandarne cinquecento o mille. Il problema è con quale filosofia di impiego li vuoi utilizzare. Se li vuoi utilizzare all’insegna del concetto che non devi arrecare danni alla controparte e devi magari accettare che ne arrechino a te, e quindi, alla peggio, arretri e li lasci fare, come si è visto con carabinieri e poliziotti che arretravano mentre i facinorosi avanzavano, saccheggiavano e distruggevano, allora puoi mandarne cinquecento, puoi mandarne mille. Sono ragazzi preparatissimi, li conosco, di assoluta affidabilità, ma fanno quello che gli viene ordinato. Se la strategia generale di ordine pubblico rimane quella che ho visto affermarsi, io ho parlato di inertizzazione delle forze di polizia in ordine pubblico. Piano piano abbiamo fatto in modo che chi va in ordine pubblico non debba essere un pericolo. Il manifestante può fare quello che vuole, svelle un palo e lo lancia, va bene, nessuno gli fa niente. Distrugge un mezzo delle forze di polizia: meglio arretrare che mandare uno magari con qualche bernoccolo all’ospedale.

E per chi delinque, e precisamente per chi devasta, qual è la sua linea? Chi paga?

Per me non deve pagare il Comune di Milano. A parte il fatto che i commercianti saranno probabilmente tutti coperti dall’assicurazione, trovo singolare dire “reagiamo da milanesi, pensiamo a lavorare, il Comune paga i danni”. Non ho capito: i danni li hanno fatti persone identificabili. Perché il cittadino milanese che quel giorno magari si è chiuso in casa e si è guardato bene dall’uscire deve pagare con le sue tasse i cassonetti, le vetrine o quello che è stato rotto? Per me lo devono pagare le famiglie dei delinquenti minorenni e, se maggiorenni, i maggiorenni. Io li metterei a pagare tutto. Quelli che vanno in carcere dovrebbero lavorare, e con il lavoro non mettersi soldi in tasca: quello che guadagnano deve servire a pagare quello che hanno distrutto. Non è giusto che lo paghi io, non è giusto che lo paghi lei. Si paga penalmente e col portafoglio.

Sull’ordine pubblico il sindaco può fare poco, ma sulla sicurezza urbana qualcosa può fare. Lei cosa farebbe se diventasse sindaco di Milano?

La tecnologia la integrerei. Ma le dico di più: anche illuminare le strade aiuta. Basta leggere la famosa teoria elaborata negli Stati Uniti sulle finestre rotte: in un quartiere dove si rompe una finestra, poi viene danneggiata una macchina parcheggiata, e te ne faranno altre. Prima di tutto il decoro urbano previene i comportamenti vandalici.

E la polizia locale, come la impiegherebbe?

Come tutte le forze di polizia, è sempre una coperta corta: se metti di fronte esigenze e possibilità, qualcosa mancherà sempre. Allora bisogna fare delle priorità. Le priorità quali sono? L’incolumità del cittadino, la sicurezza del cittadino. Allora, ad esempio: prioritario mandare i vigili a controllare i metri quadrati in più o in meno che occupa un pub su una strada? Per carità, porta soldi al Comune, ma forse sarebbe più opportuno garantire al cittadino milanese la presenza di qualche uniforme sui tram e sulla metro. Rivediamo l’impiego, non alla luce delle esigenze di cassa, ma delle priorità: l’incolumità della gente, la sicurezza della gente, l’incolumità delle cose, la possibilità per le persone di svolgere normalmente la loro vita.