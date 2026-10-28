Stellantis e Volkswagen hanno due anni per salvare le auto europee dalla Cina

Per rendersi conto di quanto sta accadendo all'automotive europea bastava dare un'occhiata al Salone dell'auto di Parigi. Qui, al netto dell'incremento sostanziale della presenza cinese, sia Volkswagen che Stellantis hanno lasciato intendere di voler imparare dai rivali d'oltre Muraglia per migliorare le proprie vetture elettriche. Stellantis, guidata da Antonio Filosa, sta puntando sulla collaborazione con Leapmotor, nella quale il gruppo ha investito, per accelerare lo sviluppo di nuovi modelli e sfruttare competenze tecnologiche maturate in Cina. Tra i progetti c'è un Suv elettrico di medie dimensioni sviluppato dal costruttore asiatico per Opel. L'obiettivo? Ridurre i tempi di progettazione e arrivare sul mercato con prodotti più competitivi, in un contesto nel quale la rapidità conta quanto il prezzo. Volkswagen, invece, ha concentrato finora le proprie collaborazioni cinesi soprattutto sul mercato asiatico, anche attraverso la partnership con Xpeng. L'amministratore delegato Oliver Blume ha definito la Cina una sorta di palestra per l'industria automobilistica dove imparare a sviluppare veicoli e tecnologie con maggiore rapidità. Per ora, tuttavia, Wolfsburg non considera necessaria una joint venture con un costruttore cinese per produrre in Europa.