Siamo messi male se a neanche 24 ore dalla vittoria di Lula Flavio Bolsonaro, che ha perso, deve fuggire dal Brasile. Ecco perché il candidato appoggiato da Trump è scappato negli Usa

La fuga di Flavio Bolsonaro si è trasformata subito in un giallo internazionale. Come ricostruito dalla Bbc, nelle prime ore erano circolate notizie secondo cui Bolsonaro fosse già arrivato negli Stati Uniti, ma le autorità argentine hanno successivamente confermato che il senatore aveva attraversato il confine via terra insieme alla moglie e alle due figlie. Da lì la famiglia si è imbarcata su un jet privato diretto a Guayaquil, in Ecuador, per poi spostarsi definitivamente a Miami, in Florida. La situazione è in ogni caso grottesca. Lula la galera l'ha conosciuta davvero: nel 2018 trascorse 580 giorni in carcere, senza tentare di fuggire chissà dove, prima che le sue condanne venissero annullate dalla Corte Suprema brasiliana. Bolsonaro, al contrario, ha scelto di lasciare il Paese prima ancora di affrontare fino in fondo le conseguenze giudiziarie delle accuse che lo riguardano. “Non intendo lasciare il Brasile”, diceva, anzi mentiva, sui social prima di lasciare davvero il Brasile. Secca la replica del neo presidente Lula: “Il suo è un gesto vergognoso. La famiglia Bolsonaro è così: il Brasile è la loro seconda patria, la prima sono gli Usa, ai quali leccano i piedi”. Sipario.