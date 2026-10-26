L'uomo di Trump e Netanyahu ha perso in Brasile contro Lula. La “remuntada” di sinistra riparte dall'America Latina?

Sì, è vero, la sinistra ha trionfato in Brasile ma Lula, come ha scritto The Conversation, “non dovrebbe confondere la sopravvivenza con la rivincita”. Il nuovo presidente brasiliano ha ribaltato la sconfitta al primo turno e aggiustato diversi errori comunicativi e politici. Allo stesso tempo inizierà però il suo mandato in un Paese diviso, con quasi metà della popolazione contraria al suo operato e desiderosa di cambiamento. È inoltre uno dei leader più anziani al mondo e, con 81 anni, 16 anni al potere e tre mandati alle spalle, è poco credibile parlare di cambiamento e rinnovamento. Il Congresso nazionale, e cioè il parlamento brasiliano, è inoltre dominato dalla destra. Non solo: le politiche che vorrà attuare Lula faranno i conti con le limitate prospettive economiche e con una crescita che dovrebbe rallentare. Insomma, la destra pro Maga ha perso in Brasile e la sinistra mondiale ha già eletto il suo nuovo totem dopo il calante Pedro Sanchez. Ma da qui a parlare di un rilancio progressista mondiale la strada è ancora lunga. Anzi: lunghissima.