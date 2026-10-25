Idranti sull’ambulanza, manganelli in testa e lacrimogeni: vi raccontiamo gli scontri di Bologna. E una domanda sulle idee che (davvero) sono un problema per l’ordine pubblico

Sembrava una giornata destinata a un disorganizzato fallimento, quella del 24 ottobre 2026. L’interrogatorio della presunta mente dietro al Movimento 17 ottobre poteva essere l’origine di uno sfaldamento della mobilitazione, attivata senza luogo di ritrovo in molte città italiane. Ci saremo, non diremo dove. Allo schieramento delle forze dell’ordine previsto, i cortei hanno opposto la fluidità. Le comunicazioni sulle zone di partenza sono arrivate a ridosso delle 15:30, mentre le informazioni sulla vita e le idee del presunto organizzatore venivano diffuse in pagine social e quotidiani nazionali, di destra e sinistra. I titoli dei giornali affini al governo lo descrivono come un ayatollah, l’Islam la matrice di tutto, anche della protesta. Sarebbe da chiedersi se opinioni del genere, nemmeno troppo vagamente razziste, non siano un problema di ordine pubblico allo stesso modo di come lo sono i bot e degli agenti esterni descritti come la vera origine del caos. La verità per il momento provata, invece, punta su altre spinte dal basso: studenti, lavoratori, gente accomunata dalla sensazione di essere sulla soglia di qualcosa di fatale. Molto è già perso: la sicurezza economica e la possibilità di rimanere in città senza impiegare il 60% dello stipendio in affitto. Intorno all’ora prestabilita, da varie parti di Bologna, piazza Aldrovandi, piazza Puntoni, luoghi di aggregazione in zona universitaria, piazza di porta Ravegnana, i gruppi di manifestanti convergono verso piazza del Nettuno, inizialmente indicata come partenza del corteo. Una settimana dopo, i messaggi esposti sui cartelli sono la parafrasi dello stesso sentimento: basta armi, basta guerra interna alle minoranze. Contro il carovita, contro la deriva repressiva. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per evitare conseguenze a lungo termine oggi dice che “tornerà ai gatti”. Le bandiere con il jolly roger di One Piece a fianco dei simboli della pace. La bandiera palestinese, vessillo onnipresente in ogni movimento recente, vicino alle sigle dei sindacati di base in prima linea. Comincia il corteo, verso via Marconi. Pacifico. Le saracinesche dei negozi abbassate. Anche quelle lontane dalla direzione dei manifestanti, in via Cavour, sottopasso del lusso bolognese. Gucci, Versace. L’inarrivabile merce minacciata dai ragazzini vestiti di nero. “La vogliamo perché non ce la possiamo permettere”. Come la reazione a una promessa non mantenuta.