“Boycott Israel” sulle pareti dello stadio (firmato Global Sumud Flotilla) e la città blindata: Atalanta-Hapoel Tel Aviv è politica dentro il calcio. Ma chi sono gli ultras israeliani arrivati in città?

Ricomincia il calcio vero. Finite le noiosissime amichevoli estive, si torna a fare sul serio. Sia in campo che fuori. Perché la politica e il calcio sono sempre stati mondi sovrapposti. La scritta “Boycott Israel” è apparsa sulle pareti della New Balance Arena di Bergamo, dove l’Atalanta ospita l’Hapoel Tel Aviv per l'andata dei play off decisivi per la Conference League, fase preliminare. La presa di posizione è stata rivendicata dall’equipaggio di terra di Bergamo della Global Sumud Flotilla, “Un gesto di luce contro il genocidio a Gaza”. La scritta è stata esposta perché, spiegano ancora i militanti della Flotilla, “si può assistere a una partita di calcio, non ad un genocidio. Il boicottaggio di Israele non è più un’opzione politica tra le altre: è una necessità umanitaria, un dovere morale verso il popolo palestinese, che sta pagando con la vita il silenzio e la complicità internazionale”. La movimentazione ha coinvolto altre realtà attive per la mobilitazione contro il genocidio, come Rete per la Palestina Bergamo e il sindacato Usb Bergamo. Intanto, in città è aumentato il livello di allerta.