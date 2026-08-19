Mario Martinez, padre di Lautaro, a MOW: “Meritava di giocare la finale? Ovviamente, ma non vedo il futuro. Il dolore per la sconfitta durerà a lungo e la carriera è corta”

Altra finale persa dopo le due di Champions. Come si alza dopo un colpo così duro? La sensazione è quella che da questo dolore iniziale che lo colpisce molto, Lautaro trova sempre una forza incredibile per tornare più forte. È successo dopo Istanbul e dopo Monaco…

“Come lui ha sempre detto, dopo essere diventato padre, i suoi figli hanno portato diversi cambiamenti nella sua vita e questo ha fatto sì che capisse che la vita non finisce lì, che il calcio non finisce qua. Sono momenti dolorosi, ma ti portano a imparare. È un insegnamento, a volte anche la sconfitta ti fa apprendere, si apprende e questo fa che non si commettano più gli stessi errori che gli sono costato queste finali. Ma come ho detto, questo è il calcio, e come la vita, continua. Non bisogna abbattersi per un risultato e bisogna sempre pensare a ciò che verrà dopo, cercare di migliorare perché in un certo momento le cose buone arriveranno, come sono arrivate dopo altre circostanze così”.



Che valore ha il suo gol contro l’Inghilterra?

“La verità è che come ogni argentino, come ogni abitante del Paese, credo che il Mondiale dell'Argentina fosse quella partita. Perché c’erano molti sentimenti in merito al rivale, sulle cose che erano accadute in passato con l'Inghilterra. Era speciale, si è vissuto in maniera speciale e il fatto di aver vinto questa partita e che Lauti abbia fatto gol è stata una doppia soddisfazione per la mia famiglia, ma anche come argentino e come tifoso. Il momento che si è vissuto è indescrivibile, la città era piena di gente, e anche un luogo iconico della città come il teatro si è riempito e la gente ha festeggiato come se avessimo vinto il Mondiale”.



Non solo la famiglia Martínez ha pianto molto.

“La verità è che mi ha colto di sorpresa, tanto a me quanto alla madre. Sono cose che gli ricordo e sottolineo sempre, a volte gli dico l’orgoglio che provo per lui non solo come giocatore, ma anche come figlio, perché ricordarsi in quel momento di quelle cose, per un giocatore che esce dal campo con le vibrazioni a mille e pensa a dire queste parole… ogni volta che vedo il video mi emoziono e sono cose che ricorderò per tutta la vita”.