Max Verstappen rinnova con Red Bull, poi gela i giornalisti a Zandvoort: “Ero pronto al ritiro, non a cambiare team. Il futuro ora? Ho un desiderio…”

“L’ho sempre detto, lo dissi anche quando Dietrich Mateschitz era ancora in vita: il mio obiettivo è chiudere la carriera in questo team. Penso che ci stiamo avvicinando a questo traguardo; ci sono ancora molti anni davanti, ma l’obiettivo resta quello. Sono molto orgoglioso di rinnovare e di provare a tornare al vertice: abbiamo assaporato a lungo cosa significhi stare davanti e siamo affamati di tornarci”.

Fiducia rinnovata, ormai quasi a vita. La scelta, però, è stata tutt’altro che scontata: “Devo dire che dopo le prime gare dissi a Laurent: ‘Non venire da me con alcun tipo di domanda sul futuro, perché non so nemmeno se voglio restare’. Siamo sempre stati molto aperti. Io amo correre e ho avuto ottimi confronti sia con la F1 sia con la FIA: stiamo lavorando lentamente verso qualcosa che diventi sempre migliore. Da parte mia mi sono adattato, ho accettato la situazione in cui ci troviamo tutti e cerco solo di trarne il massimo. Con la durata di questo contratto si lascia anche la porta aperta per valutare la situazione qualora dovessero rientrare i V8”.

Max parla di compromessi, cruciali per la sua permanenza in F1. “Sono disposto ad accettare che al momento le cose non siano fantastiche, ma amo ancora correre: è pur sempre una vettura di F1. Alcune piste sono migliori di altre, ma sappiamo per certo che possiamo migliorare in alcune aree, quindi con gli anni la situazione migliorerà un po’. Prima di tutto bisogna sentirsi bene dove ci si trova. Non ha importanza avere la macchina più veloce quest’anno: se non ti trovi bene, non durerà a lungo”. Ancora una volta, però, il fattore umano ha pesato e non poco: “Io mi sento benissimo in questo team, devo credere nelle persone per tornare al vertice e il tempo dirà la sua. L’obiettivo è quello: voglio ancora vincere gare, ho fame di vittorie”.