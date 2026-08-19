Kimi Antonelli impara da Verstappen, anche a prenderci per il cu*o: ecco cos’è successo in Germania prima del GP di Zandvoort (e perché è giusto così)

E forse è proprio questo che lo rende così facile da apprezzare. Antonelli non sembra ancora interessato a costruirsi addosso un personaggio. Il personaggio, per ora, è semplicemente lui: velocissimo quando serve, serio nel lavoro, ma anche capace di prendere in giro Verstappen usando un nome falso a una gara di kart, omaggiandolo alla sua maniera.

Adesso, però, si torna a fare sul serio. A Zandvoort il Circus riprenderà dopo una pausa estiva che ha lasciato tutti con la stessa domanda, ovvero se Kimi sarà ancora quello che ha dominato la prima metà della stagione. Il vantaggio su Sir Lewis e George Russell gli permette di continuare a sognare il Mondiale, ma non di rilassarsi. La seconda parte del campionato sarà lunga e, per certi versi, persino più difficile di quella andata in archivio.

Forse, è anche per questo che, prima di affrontarla, l’italiano si è concesso un po’ di sano e spensierato divertimento. Perché, alla fine, serve anche sorridere per continuare a sognare.