Monumento a Kate Antropova, che da Julio Velasco riceve La Ragazzina: “Se serve a vincere, posso essere la migliore portaborracce al mondo”

Ma attraverso la lingua della pallavolo ha saputo integrarsi e subito affermarsi. E quando si è ritrovata sul gradino più alto del podio olimpico a Parigi, quel puzzle che così tanta fatica le è costato si è ricomposto, ripagandola di ogni lacrima versata. Il viaggio nel perenne mutamento per Kate continua, perché dopo questi Europei si ritroverà a dover dare il meglio in Turchia nelle fila dell'Eczacıbaşı.

Da ogni vicenda del suo movimentato percorso di Kate Antropova, la dimostrazione che anche nel professionismo più esasperato esiste ancora uno spazio sacro: quello dell'anima, della passione intransigente e della bellezza di una donna che ha scelto di essere intera, dentro e fuori dal campo.