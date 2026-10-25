Delitto di Garlasco: forse non ve ne siete accorti, ma “L’Innocente” di Luigi Grimaldi non è (solo) l’ennesimo libro su Alberto Stasi

Grimaldi – giornalista d’inchiesta, ex autore de Le Iene che già tra il 2017 e il 2021, insieme ad Alessandro De Giuseppe, aveva avviato già anni fa il lavoro di decostruzione delle certezze mediatiche del caso – ha tirato fuori un’analisi personale, spietata e lucida, di come si fabbrica una condanna. L’autore usa una metafora che basta a tutto: l’abito su misura. Si parte da un’ipotesi accusatoria, si selezionano i dati che la assecondano, si tagliano quelli dissonanti e si allargano le cuciture finché la sagoma veste perfettamente la tesi iniziale. E la domanda che attraversa ogni pagina resta una: quell’abito misura è la realtà dei fatti o la veste confezionata di una ipotesi di partenza?

Insomma, non è il solito libro su Alberto Stasi, ma un modo per sbattere in faccia a tutti la verità su chi sono i grandi nemici degli umani nelle grandi inchieste disumane: il bias di conferma e il doppio pesismo probatorio. Quando un indiziato viene marchiato, ogni traccia successiva viene piegata al dogma. Prendete l’assenza di sangue sulle scarpe di Alberto Stasi: in un mondo governato dalla logica e dal metodo, l’assenza di tracce biologiche in una scena del crimine devastata dovrebbe imporre quantomeno un dubbio insormontabile. Nella narrazione accusatoria, invece, quel vuoto si trasforma alchemicamente nella prova regina della menzogna e, dunque, della colpevolezza. Un salto mortale della ragione in cui il non-trovato diventa la pistola fumante.