Gli affari segreti di Kushner (il genero di Trump) in Medio Oriente. Trattative riservate, trasferimenti miliardari (da Emirati Arabi e Arabia Saudita) e il ruolo di Israele: il libro definitivo che svela a cosa puntano gli Usa

La posta in gioco, sempre nella ricostruzione di Cole, sarebbe una convergenza di interessi tra Kushner, il presidente emiratino Mohamed bin Zayed e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Bin Zayed puntava a ridisegnare gli equilibri regionali e a contrastare l'accordo sul nucleare iraniano sostenuto dall'amministrazione Obama; bin Salman cercava di consolidare la propria ascesa al vertice del potere saudita; Kushner lavorava invece a un'intesa sul conflitto israelo-palestinese accettabile per Israele e alla normalizzazione dei rapporti con i Paesi del Golfo. Non è finita qui perché il libro descrive anche un secondo conto, denominato “Beta”, sul quale sarebbero transitati circa un miliardo di dollari destinati a Israele attraverso (ancora) l'Azerbaigian. Secondo una fonte citata da Cole, il denaro sarebbe stato depositato presso la Banca centrale israeliana e avrebbe potuto essere successivamente trasferito verso conti a Cipro. L'autore riferisce inoltre di un terzo accordo finanziario legato alla cooperazione difensiva tra Israele ed Emirati, in un contesto di crescenti preoccupazioni per la minaccia iraniana. Il quadro delineato è insomma quello di una diplomazia parallela, in cui sicurezza, normalizzazione dei rapporti e interessi finanziari si sarebbero intrecciati al di fuori dei normali meccanismi di controllo. Le accuse hanno intanto provocato una dura reazione. Kushner ha definito le ricostruzioni “completamente folli” e ha negato che i fatti descritti siano mai avvenuti.