La nuova campagna natalizia “Drawing Prada - Animated by Hand” è una fiaba Disney disegnata a mano e la pubblicità più bella che vedrete in questa stagione

Si chiama "Drawing Prada: Animated by Hand" ed è la campagna Holiday 2026, presentata il 27 ottobre. L'idea è tutta nel titolo: mettere la fotografia di moda dentro un mondo di disegni animati fatti a mano, uno per uno, come si faceva prima del digitale. Prada la definisce una fantasia creata a mano, un esperimento di artigianato. A interpretarla sono gli ambassador Chen Haoyu, Maya Hawke, Sadie Sink e Kelvin Harrison Jr., insieme a Luther Ford. Le foto e le riprese sono di Glen Luchford, la direzione creativa della campagna è di Ferdinando Verderi, sotto i direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons. La parte disegnata è affidata a una squadra di animatori guidata da John Pomeroy, e qui sta il colpo di genio. Pomeroy è un veterano dell'animazione americana: entra alla Disney nel 1973, lavora a Brisby e il segreto di NIMH, Fievel sbarca in America e Alla ricerca della Valle Incantata, poi torna alla Disney come supervisore dell'animazione per Pocahontas e Fantasia 2000. Più di recente ha lavorato a Klaus. Prada ha usato anche i suoi schizzi preparatori, con gli appunti a margine, dentro le immagini della campagna.