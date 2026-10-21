Altro che running: SoloPerModa, il cycling club dove la bici viene prima, ma la community conta (quasi) altrettanto

Del resto, la corsa è inclusiva: bastano un paio di scarpe e un’ora di esercizio è più che abbondante. Più facile di così. Con la bici, il discorso cambia un bel po’: serve un attrezzo, costoso (potenzialmente costosissimo), serve tempo, conoscenza dei percorsi, abilità meccaniche. Eppure è dal lontano 2004 che il ciclismo ha smesso di essere solo una passione per gente che ama indossare completi bruttini e troppo attillati. Merito di Rapha, brand di abbigliamento tecnico londinese che, fin da subito, ha cercato di posizionarsi come marchio di riferimento per quanti del ciclismo abbiano fatto un vero e proprio stile di vita. A caratterizzarlo, un’estetica pulita, materiali di qualità e un immaginario che racconta il ciclismo come un qualcosa di raffinato, quasi epico, oltre che una disciplina atletica. Un brand attorno al quale sono nati concept store che hanno funzionato come punto di ritrovo e che ha contribuito alla fortuna del fenomeno fixed. Un approccio che si è consolidato in particolare dal 2014, anno di debutto sul mercato di brand come Pas Normal Studios, MAAP, Velocio, tutti caratterizzati da collezioni in grado di fondere performance e moda urbana. Grazie a loro e alla moda Gorpcore (un estetica ibrida, che fonde abbigliamento tecnico da montagna con un uso fashion, urbano e spesso streetwear-oriented), vestirsi “da” bici, andare in bici, frequentare gente che va in bici, è diventata una vera e propria sottocultura, qualcosa di figo. Tanto figo che, ad oggi, se hai un’età compresa tra il 30 e i 50 anni, è impossibile tu non abbia almeno un gruppo di conoscenti che non soltanto pratica questo sport con continuità, ma lo mostra pure, lo ostenta, sì, insomma, sembra lo faccia.. SoloPerModa.