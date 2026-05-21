Sony lancia 1000X THE COLLEXION: quando le cuffie diventano un oggetto di lusso (e suonano anche benissimo)

Però al centro non ci sono solo i dettagli estetici, ma anche il suono. Il cuore di 1000X THE COLLEXION sono un driver su misura con bordo morbido e una cupola ad alta rigidità di nuova concezione, in materiale composito di carbonio unidirezionale, che promette una separazione più netta tra strumenti e voce e un soundstage più ampio. Sony ha collaborato con ingegneri del mastering pluripremiati ai Grammy per la messa a punto finale — una scelta che dice molto su dove vuole posizionarsi questo prodotto. Dentro c'è anche DSEE Ultimate, tecnologia AI che ricostruisce in tempo reale i dettagli persi nei file compressi: in pratica, uno streaming da 320kbps suona più vicino a un file lossless.

Non manca nulla della serie 1000X classica: 12 microfoni per la cancellazione adattiva del rumore, fino a 24 ore di autonomia, connettività semplice, qualità delle chiamate eccellente. E in più arriva una versione aggiornata del 360 Reality Audio Upmix con tre modalità separate per musica, cinema e videogiochi — per chi vuole l'audio spaziale su qualsiasi contenuto. Sul fronte sostenibilità, circa il 25% della plastica è riciclata e l'imballaggio è plastic-free. Piccoli segnali, ma coerenti con una direzione che il settore non può più ignorare.

In parallelo Sony annuncia anche la WH-1000XM6 in colorazione Sandstone, quinta variante di un modello che resta probabilmente il punto di riferimento assoluto per le cuffie wireless consumer. Le 1000X THE COLLEXION sono disponibili da maggio 2026. Il prezzo non è ancora comunicato ufficialmente, ma il posizionamento è chiaro: più che semplici cuffie, un oggetto di lusso che non è per tutti