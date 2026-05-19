Per i 120 anni della Milano-Sanremo serve un orologio speciale: Wyler Vetta lancia l’edizione limitata del Jumbostar Solo Tempo

Un orologio può raccontare una storia. Infatti il Jumbostar Solo Tempo ha con sé: rehaut girevole, cinturino in alligatore nabuk con sgancio rapido, fondello celebrativo con logo della rievocazione storica e numero progressivo. Praticamente uno storytelling raccontato dalle stesse caratteristiche.

Ma il vero colpo da maestro è la scarsità. Perché una qualità alta non può essere presente in quantità illimitate: 120 pezzi nel mondo. Come dire: non è per tutti.

Perché nel lusso contemporaneo la regola è sempre la stessa, ossia più è difficile da comprare, più lo desideri. E più lo desideri, più diventa un oggetto identitario. Non un orologio, ma un segnale sociale, un simbolo di personalità.

Wyler Vetta lo sa benissimo. E infatti non vende solo un prodotto, ma lo celebra. Dei 120 anni di una corsa che è una tradizione automobilistica in un’Italia che ama raccontarsi attraverso il mito della velocità elegante.

Ma quindi quanto vale oggi un oggetto che non serve a segnare solo il tempo, ma anche a raccontare che fai parte di una storia che appartiene all’identità nazionale? E soprattutto: quanti dei 120 pezzi finiranno davvero al polso e quanti, invece, diventeranno un pregiato orologio da collezione?