Che cu*o Sinner! È fermo da Wimbledon per infortunio ma “guarisce” giusto per i 6 milioni del Six Kings Slam in Arabia Saudita

Per chi non lo conoscesse, il Six Kings Slam è un torneo-esibizione a inviti, parte della Riyadh Season, organizzato sotto la regia di Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority saudita. Si gioca su cemento indoor all’anb Arena, è trasmesso in esclusiva da Netflix e non assegna punti ATP. Partecipano sei giocatori: due entrano direttamente in semifinale, gli altri quattro cominciano dai quarti. Sinner, grande appassionato del torneo, ha vinto entrambe le edizioni giocate, battendo sempre Alcaraz in finale: 6-7 6-3 6-3 nel 2024 e 6-2 6-4 nel 2025. Per qualcuno il Six Kings è solo un banco di prova in vista di gennaio; per altri, come Andy Roddick, che dopo la prima edizione si irritò perché Sinner aveva guadagnato in tre giorni più di un quarto dei premi della sua intera carriera, è soprattutto un investimento in marketing del governo saudita.

Ma quanto gli piacciono i soldi al nostro Jannik. E beato lui, fa benissimo e ha tutto il diritto di rientrare come e quando decidono i suoi medici. Per chiudere con un bel bonifico un anno complicato, Riyadh val bene un ginocchio.