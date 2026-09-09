Anche quando perde Alcaraz dallo US Open (come Sinner) ci regala il miglior tennis di questi anni

La partecipazione di Carlos Alcaraz agli US Open aveva colto un po' tutti di sorpresa. Era il 20 agosto scorso quando lo spagnolo comunicava la sua decisione di ritornare in campo, dopo uno stop di oltre quattro mesi dovuto all'infortunio al polso destro. Il 2026 si è così trasformato nel capolavoro di Jannik Sinner, con la magistrale razzia nei Masters 1000 e la storica replica a Wimbledon. Attenzione, però, perché l'assenza della seconda variabile nell'equazione tennis (Alcaraz) non è stata una mera semplificazione del percorso della prima (Jannik), ma piuttosto un imprevisto divenuto nullaosta per successi a senso unico. Il motivo? A questo tennis manca un Novak Djokovic: intruso invadente e incisivo. E non ce ne voglia Sasha Zverev, trionfante a 29 anni a Parigi, dopo una carriera d'agonia a rincorrere i Grandi. Per essere reali disturbatori, ci vuole ben altro, per esempio sapersi misurare con i sovrani del ranking senza accampare scuse sul perché di una sconfitta ("Penso che stessi giocando meglio di lui in quel momento, ma sono scivolato", queste le dichiarazioni di poche ore fa sulla finale dei Championship"). Ci vuole classe e oggettività. Sul Philippe Chatrier, guarda caso, Sinner non c'era.

La notte newyorkese restituisce un nuovo capitolo di questa odissea da terzo incomodo. Sì, perché Carlitos Alcaraz è stato battuto da Ben Shelton, tennista a stelle e strisce che in quattro ore e 28 minuti ha espresso il gioco della vita. Per la prima volta dal 2021, ci sarà quindi un nuovo campione a Flushing Meadows: dopo l'exploit di Daniil Medvedev contro Djokovic, negli ultimi quattro anni la coppa è sempre stata alzata dal murciano, oppure da Nole e Jannik. Fratello della Parigi di Sasha, l'Arthur Ashe sorriderà a un volto diverso. E saremo punto e a capo, a chiederci se sia questa la volta buona per una riserva ai vertici, mentre già pregustiamo il momento in cui Carlitos e Sinner si ritroveranno una volta ancora, dopo una mancanza che comincia a bruciare, ai lati opposti della rete.