Jannik Sinner ha dovuto mollare, niente più tennis per il 2026 fino al recupero. Ecco perché ha fatto bene e come lo sport riduce i suoi atleti

Con un video pubblicato su Instagram Jannik Sinner annuncia la conclusione della stagione 2026. Il forfait al torneo ATP 500 di Pechino, seguito poi da quello al Masters 1000 di Shangai aveva già tracciato una tendenza, dettata dalla sacrosanta volontà di dare tempo al ginocchio di riprendersi completamente. Quello che ad oggi è ancora a tutti gli effetti il numero uno del ranking, non ha mai avuto dubbi: occhi al futuro. Il pensiero va al lungo termine piuttosto che a difendere i punti raccolti l’anno scorso, un ragionamento più che valido, per un tennista che ha ancora margine di miglioramento nonostante gli eccezionali risultati ottenuti sinora.

È un mezzo busto quello che ci regala Jannik, sobrio e composto come suo solito, con poche parole annuncia la decisione di fermarsi e chiarisce le motivazioni che lo hanno portato a una scelta di questo tipo: “Ciao a tutti. Vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai dottori ho deciso che ho bisogno di ulteriori cure per il mio ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente terminata. Gli ultimi due anni, specialmente il finale a Torino, mi hanno regalato tante emozioni. Quest’anno sarà diverso, ma al momento devo pensare al lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%. Ringrazio in anticipo tutti voi per il supporto e spero di rivedervi presto in campo”.

Il supporto al fuoriclasse italiano arriva nell’immediato. Angelo Binaghi, presidente della FITP, afferma che “la tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico”, rinnovando la costante vicinanza da parte della Federazione e dell’Italia tutta, con la consapevolezza che il ritorno in campo sarà da campione, quando avrà la totale certezza di essere al meglio delle sue possibilità.