Quindi, invece di proporre il solito surrogato, l’idea è costruire una gamma con una personalità propria e una complessità aromatica pensata per la socialità: si parte dalle sode come The Original, giocata su un infuso di fiori di sambuco, camomilla e rabarbaro con succo d’uva e mirtillo, fino a varianti più spinte come Cola Spark con ginseng e Summer Crush con mango, limone e salvia. Accanto ci sono le birre dealcolate Beerlover (la Bionda lager e la Rossa ambrata, entrambe sotto lo 0,5% di alcol) e il vino bianco dealcolato Whitelover da uve Cabernet Franc, in attesa di allargare il tiro anche su amaro e gin. Il fatto che etichette di questo tipo stiano iniziando a circolare non solo online ma anche in luoghi decisamente trasversali - da Eataly e Signorvino fino ad All’Antico Vinaio e Poke House - racconta che il pubblico è pronto a trattarle come una scelta di gusto e non come noioso simbolo di astinenza. L’OMS ricorda che l’alcol è una sostanza tossica senza soglie sicure, ma questo non è l’unico buon motivo per privarsene. Oggi c’è un’alternativa che vale la pena provare: una bevanda zero alcol che si sceglie semplicemente per una questione di palato e che, nel frattempo, contribuisce a distruggere noiosi stereotipi su cosa sia da “sfigati” e cosa no.