Quante volte vi è capitato di parlare di alcol seduti a un tavolo del bar in cui si erano appena ordinati solo analcolici, con evidente rammarico e nostalgia dei tempi andati? Spesso la “parentesi alcol” appartiene a un passato che ha segnato delle serate epiche a venti o trent’anni, ma che non sempre riesce ad allinearsi con le esigenze della vita adulta: perché l’indomani la sveglia suona presto, perché magari il nostro organismo non è più quello di una volta o magari perché più semplicemente fare aperitivo con l’americano non ci va!
Da mesi gira questa storia romantica della Gen Z diventata improvvisamente sobria, pronta a brindare con l’acqua tonica al posto dello spritz. Un racconto che funziona benissimo sui social, molto meno quando si aprono i report ufficiali. Perché se da un lato arriva dal Regno Unito - come ha raccontato il Times osservando i campus universitari britannici - un segnale culturale chiaro, cioè che bere non è più un obbligo per sentirsi parte del gruppo e che nessuno ti guarda strano se resti sobrio; dall’altro i numeri italiani invitano a non confondere il calo della pressione sociale con la fine degli eccessi. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia ci sono circa 690mila giovani tra i 18 e i 24 anni che bevono in modo rischioso. La metà dei maschi e oltre il 44% delle ragazze consuma alcol fuori pasto, mentre il binge drinking - l’abbuffata alcolica concentrata in una sola serata - riguarda quasi un ragazzo su cinque e il 12,1% delle coetanee, dentro un quadro nazionale che ha toccato il record di 4,45 milioni di binge drinker.
Al centro restano birra e aperitivi che, un po’ come il caffé, sono diventati simboli madre dell’incontro e della convivialità. Eppure se oggi dire “non bevo” non trasforma più chi lo dice automaticamente nell’emarginato della tavolata, il problema rimane: che cosa ordini quando non vuoi bere alcol? Anche perché è constatabile come ogni altra scelta non alcolica, per anni, è stata etichettata come una scelta “da sfigati”, soprattutto nella categoria maschile. Ma non è forse arrivato il momento di superare questo pregiudizio? In fondo chi l’ha detto che l’analcolico debba essere roba da “sfigati” costretti a ripiegare su un succo di frutta triste mentre gli altri brindano? E soprattutto, chi l’ha detto che per scegliere una bevanda zero alcol bisogna essere fissati col detox e contare calorie e sensi di colpa? Il limite più grande di questo settore è sempre stato raccontarsi attraverso la rinuncia, con il pretesto del salutismo, dimenticando che al bar o a cena - almeno lì - la gente non cerca una terapia, ma qualcosa di buono da bere, che abbia carattere, identità e stia sul tavolo con la stessa dignità di un calice o di un cocktail.
E allora su questo scarto culturale provano a inserirsi i nuovi progetti nati per svecchiare l’immaginario del no-low alcohol, puntando su linguaggi ironici e grafiche pop di prodotti pensati più per il gusto che per la morale. Tra le realtà italiane che stanno battendo questa strada c’è Sodamore, brand nato nell’ottobre 2024 da un’idea di Luca Argentero insieme alla sorella Francesca e a tre amici (Gio, Lele e Michi). Un progetto che, al di là del volto noto, intercetta proprio quel cambio di passo: togliere dall’analcolico l’idea del ripiego noioso senza trasformarlo in una guerra al proibizionismo. Come ha spiegato lo stesso Argentero, l’obiettivo non è demonizzare il bere - da piemontesi amanti del buon vino sarebbe anche poco credibile - ma offrire un’alternativa vera per quelle sere in cui si guida o si ha voglia di leggerezza o banalmente non si può bere alcol per problemi legati alla salute, senza per questo doversi sentire etichettati.
Quindi, invece di proporre il solito surrogato, l’idea è costruire una gamma con una personalità propria e una complessità aromatica pensata per la socialità: si parte dalle sode come The Original, giocata su un infuso di fiori di sambuco, camomilla e rabarbaro con succo d’uva e mirtillo, fino a varianti più spinte come Cola Spark con ginseng e Summer Crush con mango, limone e salvia. Accanto ci sono le birre dealcolate Beerlover (la Bionda lager e la Rossa ambrata, entrambe sotto lo 0,5% di alcol) e il vino bianco dealcolato Whitelover da uve Cabernet Franc, in attesa di allargare il tiro anche su amaro e gin. Il fatto che etichette di questo tipo stiano iniziando a circolare non solo online ma anche in luoghi decisamente trasversali - da Eataly e Signorvino fino ad All’Antico Vinaio e Poke House - racconta che il pubblico è pronto a trattarle come una scelta di gusto e non come noioso simbolo di astinenza. L’OMS ricorda che l’alcol è una sostanza tossica senza soglie sicure, ma questo non è l’unico buon motivo per privarsene. Oggi c’è un’alternativa che vale la pena provare: una bevanda zero alcol che si sceglie semplicemente per una questione di palato e che, nel frattempo, contribuisce a distruggere noiosi stereotipi su cosa sia da “sfigati” e cosa no.