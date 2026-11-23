Nel giro di pochi mesi lo abbiamo visto ovunque. Prima nel salotto ingessato di Lilli Gruber a Otto e mezzo, in un’ospitata diventata subito virale fatta di imbarazzi e risposte trattenute: tutto a causa di un dente maledetto! Poi è stato protagonista dell’operazione simpatia al microfono di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast. E quello sì, è stato il boost decisivo. Se è vero che “nel bene o nel male, basta che se ne parli”, LMDV a Pulp è stato un concentrato di aneddoti e riflessioni sull’essere miliardario (fino a improbabili paragoni con Gesù Cristo) che lo hanno reso un personaggio sopra le righe, uno di quelli che potremmo vedere presto in tv, insomma. Per ora lo vediamo bazzicare nel mondo dell’editoria. Il tutto è culminato con il parterre hollywoodiano riunito alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma per il rilancio in grande stile del Quotidiano Nazionale, alla presenza di mezzo Governo, Giorgia Meloni ed Elly Schlein comprese, insieme a tutti i leader dei partiti italiani più l’amico Fedez che gli gestisce pure la comunicazione.

Dopo aver tentato di accaparrarsi Il Fatto Quotidiano - suo detrattore - non si è arreso al dissenso dei soci e ha comprato il 2% del società editoriale, forse giusto per fare uno sgarbo o per dirci chiaramente che i soldi possono comprare tutto: alla faccia delle proteste contro il carovita.