Nolente o volente, Leonardo Maria Del Vecchio è l’uomo del momento. Che lo si ami per la fame da imprenditore seriale, che lo si ammiri per le duemila donne conquistate a suon di Hero o lo si guardi con la diffidenza riservata a chi porta un cognome ingombrante, il rampollo di casa Luxottica ha smesso da tempo di restare dietro le quinte dei bilanci per prendersi la scena mediatica. E lo sta facendo con una sovraesposizione calcolata, a tratti surreale, che lo ha trasformato in un caso pop prima ancora che finanziario. Si sa, oggi passare dal pop è uno step necessario anche per le finanze: non possiamo dire che la sua sia una mossa casuale.
La scalata pop di LMDV
Nel giro di pochi mesi lo abbiamo visto ovunque. Prima nel salotto ingessato di Lilli Gruber a Otto e mezzo, in un’ospitata diventata subito virale fatta di imbarazzi e risposte trattenute: tutto a causa di un dente maledetto! Poi è stato protagonista dell’operazione simpatia al microfono di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast. E quello sì, è stato il boost decisivo. Se è vero che “nel bene o nel male, basta che se ne parli”, LMDV a Pulp è stato un concentrato di aneddoti e riflessioni sull’essere miliardario (fino a improbabili paragoni con Gesù Cristo) che lo hanno reso un personaggio sopra le righe, uno di quelli che potremmo vedere presto in tv, insomma. Per ora lo vediamo bazzicare nel mondo dell’editoria. Il tutto è culminato con il parterre hollywoodiano riunito alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma per il rilancio in grande stile del Quotidiano Nazionale, alla presenza di mezzo Governo, Giorgia Meloni ed Elly Schlein comprese, insieme a tutti i leader dei partiti italiani più l’amico Fedez che gli gestisce pure la comunicazione.
Dopo aver tentato di accaparrarsi Il Fatto Quotidiano - suo detrattore - non si è arreso al dissenso dei soci e ha comprato il 2% del società editoriale, forse giusto per fare uno sgarbo o per dirci chiaramente che i soldi possono comprare tutto: alla faccia delle proteste contro il carovita.
Il legame con l'Acqua Fiuggi
Un presenzialismo senza freni che aggiunge un altro tassello, ossia rimettere al centro del villaggio un marchio storico come Acqua Fiuggi, trasformandolo nel protagonista di una campagna che ha già fatto discutere tutti. Rassegnamoci: qualsiasi cosa faccia Del Vecchio è destinata a farci parlare, sembra proprio questo il fulcro della strategia di comunicazione costruita per lui.
Una storia che affonda le radici nel lontano 1299, tra registri papali e lettere in cui persino Michelangelo ne tesseva le lodi. Da secoli Acqua Fiuggi non è una semplice bottiglia sullo scaffale del supermercato, ma diventa un inno alla bellezza e al benessere all’italiana. Un’eredità pesante che Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di prendersi sulle spalle nel 2024, rilevando l’azienda con l’ambizione dichiarata di svecchiare il mito e portarlo nel salotto buono del mercato globale. Quella tra LMDV e l’Acqua Fiuggi è una storia quasi “affettiva”, come aveva raccontato nella puntata dedicata a Pulp Podcast.
Il nuovo spot firmato da LMDV
Il concept dello spot precedente, uscito a marzo, era stato curato dalla macchina da presa di Axel Morin - regista già rodato nel racconto fashion più contemporaneo - con la produzione affidata a FM. Un connubio pensato per traghettare la storica acqua laziale fuori dai soliti schemi pubblicitari, trasformandola in un oggetto del desiderio, con tanto di entusiasmo della stessa Mariacarla Boscono che aveva definito l'operazione un “dream job”. Eppure, quel primo tentativo ricordava un po' lo standard dei profumi (una sorta di J'adore di Dior senza acque dorate): l'idea di associare una bella immagine come quella della Boscono alla purezza dell'acqua non risultava efficace alla vista ma non particolarmente innovativa, e il monologo sull'acqua che assume forme infinite e non si definisce rendeva il tutto piuttosto retorico.
La nuova campagna firmata direttamente da LMDV, invece, cambia passo e gioca tutto sul dualismo, a partire dalle immagini ipnotiche delle gemelle Elisa e Giorgia Silberheer che si specchiano l’una nell’altra, letteralmente come due gocce d’acqua. Un gioco di specchi che riflette anche il doppio obiettivo commerciale dietro l'operazione: da un lato presidiare in modo ancora più capillare gli scaffali della grande distribuzione italiana, entrando nei carrelli di tutti i giorni; dall’altro blindare il posizionamento nel segmento del lusso internazionale, come dimostra la recente partnership globale siglata con l'esclusivo mondo dei club Cipriani. Una mossa a tenaglia che segna il punto d'arrivo di un restyling avviato nel 2024. Come ha sottolineato lo stesso Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital, l'ambizione è trasformare quello che è già un simbolo culturale ed estetico del Paese in un player riconosciuto ovunque nel mondo. Perché, a quanto pare, anche una semplice bottiglia d'acqua può diventare una questione di stile (e di business) globale.
D’altronde, chi lo segue sa bene che la poltrona da manager a Leonardo Maria va stretta. Tra un’acquisizione e l’altra, il rampollo non ha mai nascosto la sua anima eclettica, dividendosi tra la console del Twiga in veste di dj e la macchina fotografica. Non è infatti la prima volta che gioca a fare l’artista: già in passato aveva messo mano all’obiettivo per raccontare l’universo Ray-Ban, arrivando a firmare gli scatti dell’audace collaborazione con Alain Mikli e curando diversi contenuti social del colosso dell’occhialeria. Insomma, dal tavolo dei CdA al set fotografico, il passo è ormai brevissimo.
E se la prossima vocazione artistica fosse un docufilm su quanto sia duro partire dal basso con appena qualche miliardo in banca? O una linea di aria in bottiglia firmata a quattro mani con qualche altra star? In fondo, dopo essere riuscito a vendere l'acqua di Fiuggi come se fosse un accessorio di alta moda da sfilata parigina, Leonardo Maria ha dimostrato di avere davvero un talento fuori dal comune: quello di trasformare persino ciò che scorre gratis dal rubinetto in uno status symbol per pochi eletti. Un miracolo quasi biblico. E stavolta senza nemmeno bisogno di scomodare Gesù.