Per gli appassionati di sci, l’inverno in arrivo porta diverse novità a Plan de Corones, con le nuove cabinovie Ruis e Kronplatz, la seggiovia Dolomiti e nuovi tracciati. Il comprensorio sarà anche protagonista di importanti appuntamenti sportivi. Il primo è la Coppa del Mondo femminile di sci alpino del 19 gennaio 2027, sulla pista Erta di San Vigilio. A febbraio è poi la volta del Kronplatz Ski & Music Festival, con concerti e DJ set sulle piste e nei rifugi: un modo diverso di vivere la neve, dove lo sport incontra la musica.