C’è chi aspetta la prima neve per tornare sugli sci. Chi preferisce il silenzio dei sentieri innevati. E chi, più semplicemente, cerca una pausa dalla quotidianità, buona cucina ed esperienze da condividere. L’inverno nelle Dolomiti sa essere tutte queste cose insieme, e a San Vigilio di Marebbe, nel cuore dell’Alto Adige, c’è un posto che prova a metterle tutte in fila: AMA Stay, nato per chi vuole combinare lavoro e vacanza, seguendo i propri ritmi e le proprie passioni. È la filosofia del work-love-balance, che trasforma l’aparthotel in un punto di partenza per esplorare le Dolomiti nella loro veste invernale.
Plan de Corones: cosa c’è di nuovo
Per gli appassionati di sci, l’inverno in arrivo porta diverse novità a Plan de Corones, con le nuove cabinovie Ruis e Kronplatz, la seggiovia Dolomiti e nuovi tracciati. Il comprensorio sarà anche protagonista di importanti appuntamenti sportivi. Il primo è la Coppa del Mondo femminile di sci alpino del 19 gennaio 2027, sulla pista Erta di San Vigilio. A febbraio è poi la volta del Kronplatz Ski & Music Festival, con concerti e DJ set sulle piste e nei rifugi: un modo diverso di vivere la neve, dove lo sport incontra la musica.
Oltre gli impianti: il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies
Chi preferisce esplorare la montagna lontano dagli impianti trova nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies numerose possibilità, tra ciaspolate, trekking invernali e scialpinismo. Tra gli itinerari più suggestivi c’è l’escursione da Pederü al Le de Limo, attraverso l’altopiano di Fanes. È un percorso che permette di immergersi in un paesaggio di distese innevate e imponenti cime dolomitiche. Gli appassionati di scialpinismo possono invece avventurarsi verso il rifugio Lavarella, sempre nel rispetto delle condizioni della neve e delle necessarie precauzioni di sicurezza.
AMA Spa: il benessere dopo la neve
Dopo una giornata all’aria aperta, il rientro ad AMA Stay diventa parte dell’esperienza. Nell’AMA Spa il calore della sauna e i trattamenti dedicati alla cura di sé offrono l’occasione per rallentare e recuperare le energie. Tra le proposte spiccano i Signature Treatments di TEAM DR JOSEPH, che combinano massaggi specifici e principi attivi naturali. Il Cellular Recreation Face Treatment è un rituale di 80 minuti con massaggio viso personalizzato. Il Rejuvenating Face Treatment è invece dedicato alla luminosità della pelle. Ogni trattamento invita a ritrovare il proprio equilibrio dopo le attività sulla neve.
AMA Restaurant: la cucina tra Puglia e Alto Adige
A tavola il viaggio continua con l’AMA Restaurant, guidato dall’executive chef Marco De Benedictis. Le sue origini pugliesi si intrecciano con le tradizioni dell’Alto Adige in una cucina che valorizza la materia prima e il territorio. Ci sono ingredienti locali e stagionali, piccoli produttori e specialità ladine, come i canederli e i cancì.
Musica, arte e tradizioni di San Vigilio
L’inverno di AMA Stay si arricchisce anche di appuntamenti culturali. AMA Music è il calendario di concerti dal vivo che anima l’AMA Bistrot da dicembre ad aprile. STËRES è la mostra dedicata alle artiste del collettivo ladino EPL - Ert por i Ladins. A questi si affiancano le tradizioni di San Vigilio, dai mercatini dell’Avvento alle sfilate dei Krampus, fino al Carnevale ladino. Per chi desidera un’attività originale c’è poi l’AMA Escape Room, un’avventura immersiva di 75 minuti tra enigmi, gioco di squadra e cultura locale.
Dallo sport al benessere, dalla gastronomia alla cultura, AMA Stay invita a vivere l’inverno seguendo il proprio ritmo. Una giornata sugli sci può lasciare spazio a una pausa nella spa, un’escursione nella neve a una cena dedicata ai sapori locali, una serata tranquilla a un concerto dal vivo. È un modo di vivere le Dolomiti che va oltre le piste e le vette, dando valore al tempo dedicato a sé e alle esperienze che rendono ogni soggiorno diverso.